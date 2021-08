Amici news, dramma per Susy Fuccillo: attività distrutta dalle fiamme

Una situazione drammatica quella che sta affrontando Susy Fuccillo. L’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi si è trovata di fronte a una scena sconvolgente: l’attività familiare è andata in fiamme. Con i suoi occhi ha visto bruciare tutto, lo scorso venerdì 30 luglio. Scendendo nel dettaglio, in meno di 4 ore lo stabilimento balneare Le Capannine a Catania è andato distrutto a causa di un incendio.

“La prova più difficile che la vita mi ha messo davanti”, inizia così il post la Fuccillo. Utilizzando il suo ufficiale profilo social, la ballerina condivide le immagini di ciò che rimane dell’attività, davvero sconvolgenti. Dello stabilimento restano solo ceneri. “Ho visto bruciare con i miei occhi anni e anni di sacrifici”, continua la Fuccillo, profondamente toccata – ovviamente – da quanto accaduto.

Si sente vulnerabile, ma anche “impotente e persa”. Questo è, purtroppo, quello che è accaduto in una normale giornata d’estate. L’incendio, secondo quanto racconta l’ex concorrente di Amici, pare sia partito da un terreno poco distante dalla struttura. Hanno provato subito a mettersi in contatto con i vigili del fuoco, ma senza ottenere risultati: “Ma che ahimé non hanno mai risposto”.

Il vento non era a loro favore e la situazione è peggiorata, tanto che in circa 20 minuti le fiamme hanno invaso l’intera attività. Insieme alla sua famiglia, ha subito fatto sì che il lido venisse evacuato e fortunatamente non sono stati registrati feriti o vittime. Per lei è stato come vivere “un film”. Racconta di “persone che scappavano”, di “chi non riusciva a respirare dal troppo fumo”, di “bambini che piangevano”.

Per Susy è stato “brutto”, soprattutto perché lei e la sua famiglia non potevano fare nulla per fermare l’incendio. “Ed eccomi qui oggi, ho perso una parte di me in quelle fiamme“, dichiara la ballerina.

Negli occhi della sua famiglia, com’è possibile immaginare, vede solo “tanto dolore”. Fa presente che lo stabilimento rappresenta da sempre un punto di ritrovo sia per giovani che per le famiglie, dove si lavora con “grande dedizione, disponibilità e armonia”.

Detto ciò, conclude il suo drammatico post facendo sapere che è a conoscenza del fatto che hanno aperto una raccolta fondi, che avrà come scopo quello di aiutare lei e la sua famiglia a ricostruire, il prima possibile, l’intera struttura.

Ringrazia tutti coloro che, in questo difficile momento, la stanno sostenendo e spera di poter ripartire ancora “più forti di prima”. Sono tantissimi i messaggi che in queste ore stanno arrivando a Susy Fuccillo.

Il pubblico di Canale 5 la ricorda con affetto per la sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi, avvenuta nell’anno 2007.