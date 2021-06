Amici, Michele Merlo in ospedale per leucemia fulminante: è grave

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10.50: la famiglia attraverso un comunicato ha confermato l’emorragia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante. Il comunicato a fine articolo.

Michele Merlo, conosciuto anche come Mike Bird di Amici, è in ospedale. La notizia sul cantante è di quelle inaspettate, anche per il motivo del ricovero. Non ci sono fonti ufficiali che hanno reso noto tutto e magari hanno aggiunto qualche dettaglio in più. Ciò che si sa al momento è trapelato dal suo profilo Instagram, tra i commenti della sua ultima fotografia pubblicata. Michele Merlo avrebbe avuto una emorragia cerebrale. Come già detto, non c’è una fonte ufficiale che lo ha reso noto ma si è intuito dalle parole di amici e fan sotto lo scatto.

L’ultima foto su Instagram, pubblicata il 2 giugno, è un tramonto. La sua didascalia è: “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”. Purtroppo nei commenti non ci sono molte risposte a questa domanda, ma tante parole di incoraggiamento. Sono stati in tanti, amici e fan, a lasciare un commento per far arrivare affetto e tanta forza a Michele Merlo, evidentemente perché ne ha bisogno. Ci sono anche i commenti di Aka7even e Federico Rossi, che hanno voluto trasmettergli affetto e vicinanza in questi momenti.

Sono in tanti a ricordarlo come il Mike Bird di Amici 16, nome d’arte che però ha deciso di abbandonare subito dopo. Il suo percorso nella scuola è stato piuttosto tumultuoso, ha avuto diversi alti e bassi ed era, se si può chiamare così, l’antagonista di quella edizione. Amici 2017 fu vinto da Andreas Muller, insieme a loro c’erano anche Riccardo Marcuzzo e Shady, che è tornata sulla scena collaborando con Andrea Zelletta. Mike Bird venne eliminato in semifinale, ma non ha mai smesso di fare musica.

Michele Merlo oggi ha 28 anni, è in ospedale e combatte per rimanere in vita. Questo almeno è trapelato al momento, in attesa di conferme su cosa è successo al cantante di Amici e di buone notizie. Da ciò che si è potuto intuire dai commenti sotto la sua foto, le condizioni di Merlo sarebbero gravi e preoccupanti. Oggi come quattro anni fa son in tanti a fare il tifo per lui e lo stanno inondando di affetto sui social.

Michele Merlo, emorragia per una leucemia fulminante: il comunicato della famiglia

La famiglia Merlo, attraverso i consulenti, ha reso noto il motivo del malore di Michele Merlo. Questo il comunicato, riportato da Il Messaggero: