Marcello Sacchetta dopo l’intervento: “Il ginocchio ha reagito benissimo”

Amici, Marcello Sacchetta: la prima riabilitazione dopo l’intervento

Marcello Sacchetta, il ballerino professionista del corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi, è stato recentemente operato al menisco. Marcello aveva già tranquillizzato i suoi fan affermando che l’operazione era andata bene ma il percorso di recupero per ritornare a ballare sarà molto intenso. Il ballerino si è sottoposto alla prima giornata di riabilitazione e lo ha raccontato attraverso i social. “Prima giornata di riabilitazione! Il ginocchio ha reagito benissimo all’intervento ed oggi ho iniziato il mio percorso riabilitativo” ha scritto il ballerino di Amici su Instagram. “Grazie di cuore ancora a tutta l’equipe medica per le cure,la professionalità e l’affetto che avete dimostrato nei miei confronti sin dal primo giorno” ha ringraziato poi il ballerino.

Marcello Sacchetta: la fisioterapia per ritornare a ballare

“A breve comincerò un percorso di recupero intenso per tornare a fare quello che facevo prima anzi, meglio di prima” aveva affermato Marcello Sacchetta subito dopo l’intervento al menisco. Il ballerino è ottimista in merito al suo futuro post-operazione. Un percorso intenso che aiuterà Marcello a ritornare in forma e, soprattutto, a ritornare a ballare.

Marcello Sacchetta: ha ballato la finale di Amici con il menisco rotto

Marcello Sacchetta si è rotto il menisco tre giorni prima della finale di Amici ma non ha detto niente a nessuno per non dare preoccupazioni. Il ballerino ha continuato a danzare anche nell’ultima puntata del talent show di Maria De Filippi che ha incoronato Irama come vincitore. Poco dopo la finale, Marcello Sacchetta è stato operato.