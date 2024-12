Amici, l’ultimo mistero su Michele Merlo. La richiesta dei genitori

Era il 2021 quando Michele Merlo è morto, facendo commuovere milioni di italiani che hanno avuto il piacere di conoscerlo grazie al programma Amici di Maria De Filippi. Il cantante aveva solo 28 anni quando è stato colpito da una leucemia fulminante per cui è stato impossibile fare qualcosa. Tuttavia, a distanza di tre anni, la famiglia ha deciso di riaprire il caso. Il medico di base dell’artista Pantaleo Vitaliano è stato citato in giudizio davanti al tribunale civile.

Riaperto il caso di Michele Merlo: la richiesta dei genitori

I genitori dell’allievo di Amici di Maria De Filippi hanno insistito per far sì che il caso della morte del figlio venisse riaperto. Ciò è accaduto dopo che in sede penale il giudice per le indagini preliminari di Vicenza Nicolò Gianesini aveva archiviato l’ipotesi di omicidio colposo.

Il dottore Pantaleo Vitaliano è stato accusato di non essersi accorto in tempo della malattia che aveva colpito il cantante così da farlo morire. Oltre a lui, anche l’Usl 7 Pedemontana, azienda sanitaria di riferimento per il medico di famiglia, è stata citata a giudizio da parte dei genitori e quindi dovrà affrontare il processo.

“Ci siamo rivolti al giudice civile per ottenere l’accertamento della responsabilità del medico per la morte di Michele – ha spiegato l’avvocato dei genitori del cantante, Marco Antonio Dal Ben, secondo quanto si legge sul Corriere della Sera – e il risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale”. La prossima udienza avrà luogo in primavera.

Michele Merlo e la sua esperienza ad Amici

Classe 1993, Michele Merlo si è fatto conoscere per la sua bravura e il suo talento. Ha partecipato prima ad X Factor e poi ad Amici. Nel corso della sua breve esistenza ha collezionato grandi successi musicali in Italia e all’estero, diventando un artista di fama internazionale.

Il suo grande debutto è avvenuto nello studio di Amici di Maria De Filippi quando, con il suo nome d’arte Mike Bird ha partecipato alla 17esima edizione del talent su Canale 5. Inizialmente, la sua entrata ha avuto dei problemi a causa dell’insegnante Morgan della squadra bianca. Successivamente con l’arrivo di Emma Marrone, Michele è riuscito ad arrivare dritto alla semifinale, dove, però, è stato eliminato all’ultimo ballottaggio.

Nonostante non sia arrivato alla vittoria, Mike Bird ha lasciato il segno con la sua musica. Ancora oggi, infatti, sono tanti i fan che lo ascoltano, ricordandolo con affetto e non perdono occasione di supportare e sostenere la sua famiglia.