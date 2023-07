Amici, lite Todaro e Emanuel Lo? Parlano i due prof, “ecco la verità”

Nonostante la ventiduesima edizione di Amici si sia conclusa da diverse settimane, con la vittoria di Mattia Zenzola, un curioso siparietto social avrebbe riacceso i riflettori su due figure importanti del reality Mediaset. I protagonisti sono stati Emanuel Lo e Raimondo Todaro, entrambi insegnanti di ballo.

La lite tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo: il precedente retroscena

Una recente indiscrezione aveva portato alla luce una presunta lite tra i due maestri, avvenuta durante la passata edizione di Amici. L’apparente rapporto amichevole tra Emanuel e Raimondo sembrava essersi incrinato per questioni di ego, legate alle esibizioni svolte dai due insegnanti durante il serale. Nello spazio chiamato guanto tra i prof, le coppie Emanuel Lo-Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro-Arisa si erano, infatti, sfidate. La prima coppia, con le sue performance (tra cui la coreografia con bacio finale), avrebbe ben presto messo in ombra quelle di Raimondo, che non avrebbe gradito la svolta. La presunta lite, ad ogni modo, era rimasta nascosta per tutta la durata della ventiduesima edizione di Amici, emergendo solo a posteriori.

La foto di Emanuel e il commento di Raimondo: il siparietto social

Nell’ultimo post Instagram di Emanuel Lo, dove mostra il fisico muscoloso, ad attirare l’attenzione è stato un commento di Raimondo Todaro. “Abbonoooo” ha scritto l’ex maestro di Ballando con le Stelle, accompagnando il complimento con un cuore. Non si è fatta attendere la risposta di Emanuel: “Ma non avevamo litigato?” ha reagito lui, ricorrendo ad emoji ironiche. Todaro ha risposto a sua volta inviando delle semplici faccine con gli occhi a cuore.

Commenti, quelli visibili sotto il post di Emanuel Lo, che sembrerebbero smentire la lite avvenuta ad Amici, di cui si è parlato nei giorni scorsi. Non è chiaro, quindi, se ci sia effettivamente stato uno scontro tra i due, ma il rapporto amichevole mostrato prima nel programma, poi sotto il post di Emanuel, sembrerebbe allontanare una simile ipotesi.

Raimondo Todaro: futuro ad Amici?

Nonostante ciò, rimane incerto, ancora oggi, il destino di Raimondo Todaro ad Amici. Il maestro era approdato alla corte di Maria De Filippi nel 2021, lasciando Ballando con le Stelle, programma Rai di cui era stato uno dei maestri storici. Non resta che attendere per scoprire se continueremo a vedere il rapporto amichevole di Emanuel Lo e Raimondo Todaro sul piccolo schermo o se si tratterà di un ricordo nella memoria dei fan.