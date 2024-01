Amici, l’ex allievo Maddaloni: “Finito a lavorare in un autonoleggio”

Molti giovani passano nei talent show televisivi, sperando di entrare nel giro che conta. Qualcuno ce la fa, tanti altri si ritrovano invece a dover abbandonare i sogni di gloria. Tra i programmi che garantiscono maggiori possibilità di fare carriera spicca senza dubbio Amici di Maria De Filippi. Anche in questo caso, però, i delusi che non riescono poi a vivere della propria arte non sono pochi. Di recente TvBlog ha raggiunto uno dei ragazzi che, purtroppo, ha lasciato il mondo della danza dopo aver partecipato 20 anni fa al popolare talent show di Canale Cinque. Trattasi dell’ex ballerino Michele Maddaloni.

L’uomo è stato tra i protagonisti della seconda edizione di Amici. Oggi con la danza ha chiuso. Quando terminò l’avventura in tv nutriva il desiderio di tornare a ballare danza classica nei teatri. Quel sogno si è infranto. Attualmente Michele lavora in un autonoleggio. Così l’ex allievo di Maria De Filippi a proposito della scelta di lasciare il mondo artistico:

“Terminato il talent volevo tornare alla danza classica in teatro, ma non sono più riuscito a rientrare. Il teatro mi ha dato tanto e al contempo tolto molto. Non so se ci fosse di mezzo il pregiudizio. Nelle graduatorie trovavo sempre persone più avanti a me”.

Prima di vivere l’avventura ad Amici Maddaloni frequentava la scuola del Teatro dell’Opera e dopo l’esperienza in tv sperava di poter di nuovo riprendere quel percorso. All’epoca però, a differenza di oggi, secondo l’ex ballerino, partecipare a un talent del piccolo schermo non era ben visto nell’ambiente della danza: “È innegabile che a quei tempi non veniva visto di buon occhio il passaggio dalla tv al teatro. In tal senso non ho mai ottenuto una risposta, però penso che un ritorno me lo potessi meritare”.

In teatro non ci tornò più. Riuscì però a lavorare per alcuni anni a Buona Domenica, dove restò fino al 2006. Dopodiché non riuscì più ad ottenere ruoli importanti o comunque posti che gli permettessero di poter proseguire con la danza. La popolarità andò via via a diradarsi e il telefono smise di squillare. Una serie di fattori che hanno portato Maddaloni a dire basta e ad impegnarsi in altro. Anche perché, come tutti, pure lui doveva portare a casa la cosiddetta pagnotta.

“Lavoro nell’autonoleggio di una grande società che ha filiali in tutta Italia – ha raccontato a Tv Blog- Sono uno station manager e mi occupo del noleggio di macchine nel breve e medio termine. Sul fronte della vita privata sono fidanzato e convivo con la mia ragazza”.

A proposito di fidanzata. Ad Amici imbastì una love story con un’altra allieva, Maria Zaffino. Un amore nato tra i banchi della popolare scuola. Anche quello, ormai, è finito, al pari della danza, nell’album dei ricordi.