Sta circolando sui social un video dell’ex fidanzata di LDA in lacrime per lui. L’ex allievo di Amici sta tenendo i suoi primi concerti e durante le esibizioni è facile vedere qualche fan che si commuove. Quando però le lacrime appartengono all’ex fidanzata Emanuela allora il video fa subito il giro dei social. Una fan ha immortalato la ragazza evidentemente commossa durante le esibizioni di Luca D’Alessio, ma dietro quelle lacrime potrebbe esserci altro e non per forza un amore ancora vivo per lui.

A scovare il video è stato Novella2000, le immagini sembrano arrivare da Tik Tok e non da Instagram. L’autrice del video ha ripreso prima LDA sul palco mentre canta e poi ha girato il telefono e ha ripreso l’ex fidanzata Emanuela in lacrime. I fan hanno subito interpretato il momento a modo loro e hanno ipotizzato che la ragazza stesse piangendo perché ancora innamorata di LDA. Tant’è che sul video si legge: “Pov: sei l’ex fidanzata di LDA che non ha superato la fine della relazione”.

Il video è di mercoledì sera, quando Luca si è esibito al Napoli Pizza Village. Ma cosa significa “pov”? È l’acronimo di “Point of view”, ovvero “punto di vista”. Viene usato sui social per dare un’interpretazione di una scena o di un argomento. Dunque l’autrice del video ha inteso dire che secondo lei Emanuela stava piangendo per LDA. Nel frattempo è arrivata la risposta della diretta interessata, che evidentemente ha visto il video e il “pov” dei fan.

Ebbene, l’ex fidanzata Emanuela ha smentito di aver pianto per LDA. In realtà si stava commuovendo per lui, è vero, ma per l’emozione di vedere i suoi sogni realizzarsi. Queste le sue parole: “Ma non piangevo per lui. Piangevo perché mi ha emozionato vedere tutta quella gente lì per lui”. Le lacrime erano dovute al momento, al contesto e anche a Luca ma non perché ancora innamorata.

Chissà quante volte Emanuela ha ascoltato Luca sognare sui concerti che avrebbe voluto fare, sul sentire la folla cantare le sue canzoni. E stava succedendo tutto questo. Impossibile non emozionarsi per una persona alla quale si vuole bene e che sta realizzando i suoi sogni. Mistero risolto, e gossip svanito ancor prima di nascere: l’ex fidanzata di LDA si è commossa al concerto per l’emozione, non perché non ha superato la loro rottura. Magari sono rimasti in buoni rapporti.