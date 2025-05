Amici, la finale: Maria De Filippi infastidita se la prende con Antonia

La finale di Amici va in onda di domenica sera. Il motivo, ormai risaputo, è legato al fatto che sabato andava in onda l’Eurovision Song Contest. Così questo slittamento di un giorno ha portato la competizione a confrontarsi con le partite di calcio di serie A. Notoriamente questo confronto non creerebbe nessun problema. Dal momento che il pubblico che segue il calcio solitamente è un target molto diverso da quello che segue la trasmissione di Maria De Filippi. Stasera però la finale di questa competizione è stata più volte interrotta da quella calcistica. Il che ha portato Maria De Filippi ad infastidirsi.

Ma vediamo cosa è accaduto esattamente. All’inizio della trasmissione è stata Maria De Filippi stessa a fare riferimento alle partite. Ha infatti detto ad Amadeus di volerlo aggiornare sull’andamento della partita tra la Roma e il Milan. Poi anche Lorella Cuccarini, interpellata dalla padrona di casa, invece di commentare la gara di Amici ha iniziato a parlare di calcio. La Cuccarini, tifosa romanista, stava scherzando con Amadeus dal momento che la Roma aveva segnato un goal ed era in vantaggio. Da lì in poi, per citare Ilary Blasi, “un disastro!”.

Maria De Filippi infastidita per colpa delle partite di calcio?

A quel punto la situazione è iniziata a degenerare. Così oltre alla giuria, anche i giornalisti, tenuti a valutare i ragazzi per il premio della critica, hanno iniziato a parlare di calcio. Questa volta però si è fatto riferimento al Napoli. Così Antonia ha voluto dire la sua. Ed ha iniziato a gioire per un calcio di rigore dato (e poi ritrattato) al Napoli. A quel punto la De Filippi non è riuscita a trattenersi e riferendosi proprio alla cantante in gara ha detto: “Ma Antonia almeno tu dovresti pensare al canto!”.

La cantante non ha colto il fastidio della conduttrice. Infatti, non appena terminata l’esibizione, ha chiesto se poi il Napoli avesse segnato il rigore. Conferendo a quello che sembrava un discorso passeggero una continuità che alla De Filippi non è andata giù. Tanto che nel momento in cui Antonia ha fatto la sua ultima esibizione e si trovava sull’orlo del pianto, non ha provato nemmeno a consolarla.