Amici, Karima Ammar si è sposata: chi ha invitato tra gli ex allievi

L’amatissima ex allieva del talent show di Maria De Filippi ha sposato il padre di sua figlia e a prendere il bouquet è stato un ex allievo

Chi segue da anni Amici di Maria De Filippi non può aver dimenticato Karima Ammar. Ebbene l’amatissima cantante del talent show di Canale 5 si è sposata. L’ex allieva della Scuola è convolata a nozze con il suo Riccardo. Lei stessa ha dato il lieto annuncio attraverso i suoi profili social. Non solo, ha anche rivelato alcuni dettagli riguardanti il matrimonio con un’intervista per Qui Livorno. La cantante ha scelto di sposarsi nella sua terra d’origine, ovvero a Livorno, sebbene oggi viva a Torino.

Precisamente il matrimonio di Karima di Amici è stato celebrato nel pomeriggio del 13 settembre, con rito civile. L’ex allieva del talent show di Maria De Filippi ha rivelato che la cerimonia è stata emozionante e molto romantica. Prima di viversi questa giornata così speciale era preoccupata del fatto che avrebbero potuto prendere parte alle nozze solo pochi invitati, per via degli spostamenti. Invece, ha avuto al suo fianco tutte le persone che sperava ci fossero.

E tra gli invitati c’era anche un ex allievo del talent show di Canale 5, con cui ha condiviso l’intera esperienza sotto le luci dei riflettori. Si tratta di Manuel Aspidi, con cui ha conservato un’amicizia solida e duratura. Pare che proprio lui alla fine sia riuscito a prendere il bouquet quando la sposa l’ha lanciato tra gli invitati.

Amici, matrimonio Karima: chi è il marito

Riccardo e Karima hanno una storia da 10 anni e solo qualche giorno fa sono diventati ufficialmente marito e moglie, dopo essere diventati genitori di Frida 9 anni fa. Lui è un ingegnere aerospaziale e avrebbe voluto sposare la cantante qualche anno fa. A frenare le loro intenzioni è stata la pandemia del Covid. Infatti, la proposta di matrimonio è arrivata nel dicembre del 2020, ma l’idea di sposarsi con le mascherine non piaceva a entrambi.

Dopo di che, a ottobre del 2021 è morto il padre di Karima in un incidente stradale. Così, hanno di nuovo rimandato le nozze. Anzi, la cantante aveva accantonato l’idea di sposarsi, in quanto con la morte del padre le è venuto a mancare “il senso del matrimonio”. Questa estate, a luglio, lei e Riccardo si sono goduti una bella vacanza in Spagna e qui hanno capito che era arrivato finalmente il momento di convolare a nozze.

Pare che la data scelta per il matrimonio, il 13 settembre 2023, non sia stata casuale. Hanno scelto il numero 13 per ricordare il giorno in cui si sono fidanzati, il 13 febbraio 2013. Inoltre, il numero 13 ha un valore importante nelle loro vite, in quanto la figlia Frida è nata il 13 gennaio e in più tra i due sposi c’è una differenza d’età di 13 anni.