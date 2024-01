Amici, Jurman replica: “Mai chiesto di tornare. Ecco la mia verità”

Risale al 4 gennaio 2024 il comunicato di Paola Di Gesu, produttore esecutivo di Amici, che aveva sancito l’intervento del noto talent show di Canale 5 dopo le numerose accuse lanciate da Luca Jurman. Tante le stoccate presenti in questa replica, come quella secondo cui l’ex insegnante starebbe tentando di rientrare ad Amici da diverso tempo. Jurman, inoltre, pareva si fosse recato di persona negli uffici della società per proporsi e dimostrare quanto si fosse sbagliato. A stretto giro, Jurman aveva commentato il comunicato, promettendo un video risposta.

Amici, Luca Jurman fiume: la replica al comunicato

Video che è arrivato, diviso in due parti, nella serata di venerdì 5 gennaio, sul profilo Instagram dell’ex insegnante. Qui, il precedente comunicato di Paola Di Gesu è stato analizzato punto per punto, con successiva risposta ad ognuna delle stoccate in esso presenti. Dopo una breve premessa sulla forma del comunicato, su cui Jurman ha espresso la sua perplessità, l’ex insegnante è passato alla replica vera e propria. Leggendo le prime righe di quanto scritto da Di Gesu, Jurman ha sostenuto di non aver mai screditato il programma, bensì di aver fatto critiche costruttive: “Io ho dei titoli per poter criticare e faccio critiche costruttive. Io ho sempre provato, si trattasse di Amici o X Factor, a parlare di meritocrazia, per tutto il talento che c’è in Italia“.

Per quanto riguarda il discorso secondo cui Jurman starebbe infangando Amici da mesi per cercare visibilità, l’ex insegnante ha precisato: “Sono anni che io non critico semplicemente questo programma, ma di fatto vado contro un sistema. Non cerco visibilità, non faccio televisione, se avessi cercato visibilità avrei agito diversamente“. Nel comunicato, inoltre, si era potuto leggere come Jurman avesse chiesto centinaia di volte di tornare nel programma ma, a detta dell’ex insegnante, le cose sarebbero andate diversamente:

“Io non ho chiesto centinaia di volte di tornare, ho chiesto di poter parlare con Maria De Filippi per cinque minuti. L’ho fatto tante volte proprio per come me ne andai, senza riuscire a chiarire le motivazioni e quello che era stato fatto nei miei confronti. Avrei voluto chiarire i punti con lei e basta. Se poi da lì fosse tornata la possibilità di collaborare è altra cosa, ma quando ho capito che non ci sarebbe stata più possibilità di dialogo, che il sistema non sarebbe cambiato, allora ho deciso di muovermi da solo. Perché il sistema va cambiato“.

Riguardo l’aver provato a rientrare più volte nel programma, Jurman ha aggiunto: “Se io dovessi tornare in quel programma alle condizioni di oggi, non mi interesserebbe minimamente. L’ultimo messaggio in cui richiedo un incontro risale forse al 2021 e resta incentrato su una richiesta di incontro con Maria, magari anche per mandarci a quel paese“. Nel comunicato, Paola Di Gesu aveva fatto menzione dell’uscita di scena di Luca Jurman, avvenuta durante una puntata del serale, dove aveva già pronto cappotto e borsa sotto la sedia, dopo aver perso la sua ultima allieva. L’ex insegnante ha replicato anche a questo passaggio, evidenziando il silenzio della produzione in quell’occasione:

“Se io sono tutta la sera pronto ad andarmene con cappotto e valigetta cosa vuol dire? Che sapevo già avrebbero fatto di tutto per eliminare Antonella. Non fosse così verresti da me a chiedermi perché abbia quelle cose lì“.

Jurman e il progetto del nuovo talent show

In merito al passaggio del comunicato dove si era spiegato come Jurman starebbe infangando Amici perché il programma avrebbe chiuso la porta al suo ritorno, l’ex insegnante ha precisato: “Queste sono illazioni. L’ambita meta per me quale dovrebbe essere? A me di Amici non frega nulla e sicuramente in un ambiente così dove non c’è meritocrazia a me non interessa stare“.

In chiusura, Jurman ha spiegato di non voler tornare in televisione. Poi, ha aggiunto di voler provare a creare un nuovo talent show. Rimane da capire se, alla luce di quanto detto dall’ex insegnante di Amici, la produzione del programma possa replicare ulteriormente o scelga di non esprimersi più sulla questione.