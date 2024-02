Amici, il non visto: in tv tagliato l’errore di Holden, caos e proteste

Scena tagliata e qualche polemica accesa da parte di una fetta del pubblico che segue assiduamente Amici di Maria De Filippi. Nella puntata domenicale del talent show trasmesso da Canale Cinque si è verificato un fatto curioso: la produzione del programma pare che abbia deciso di non mostrare un inciampo di Holden.

Il caso della scena tagliata di Holden ad Amici di Maria De Filippi

Ma si proceda con ordine: Amici non è in diretta e viene sempre registrato due o tre giorni prima rispetto alla messa in onda. L’ultima registrazione è stata effettuata venerdì 16 febbraio. Come al solito il profilo social Amici News ha reso le anticipazioni di quel che poi si è visto domenica in tv. Ebbene, è stato riferito che Holden, durante la Gara degli inediti che ha vinto contro Mida e Martina, si è scordato il testo del suo brano per ben due volte.

Maria De Filippi, notando lo scivolone, ha fatto rileggere il brano all’alunno del team di Rudy Zerbi. Il fatto è che tale episodio non è stato trasmesso su Canale Cinque. Evidentemente si è preferito tagliare la scena. Secondo le anticipazioni, la De Filippi, dopo il doppio passaggio a vuoto di Holden, ha tranquillizzato il giovane dicendo che una simile situazione può capitare. La conduttrice avrebbe anche citato Sanremo ricordando l’ampio uso del gobbo nella kermesse canora ligure.

La vicenda è stata commentata dai fan e qualcuno, sui social, si è avventurato in ipotesi velenose, sostenendo che Holden goda di favoritismi e di maggiore tutela rispetto ad altri suoi compagni d’avventura. C’è chi ha ricordato che una situazione simile era già capitata con Ayle e che in quel frangente non c’era stato alcun taglio in post produzione. “Figli e figliastri”, hanno tuonato alcuni telespettatori che seguono la trasmissione Mediaset.

Al di là delle ricostruzioni piuttosto fantasiose di alcuni fan, l’ipotesi più plausibile è che la produzione abbia optato per far sparire la scena ‘incriminata’ con protagonista Holden per esigenze di tempo e non per favorirlo perché “raccomandato”. Insomma, per farla breve, la polemica relativa ai presunti favoritismi appare più che pretestuosa.