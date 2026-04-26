Amici, il grido di dolore di Susy Fuccillo dopo la morte del marito: vita stravolta

Susy Fuccillo, attraverso una story Instagram, ha gridato tutto il suo dolore per la morte del marito, Salvatore Raciti. L’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi ha perso il coniuge lo scorso dicembre. L’imprenditore 41enne stava addobbando per Natale la sua casa a Catania in compagnia di alcuni amici quando è stato colto da un malore rivelatosi fatale. Un decesso improvviso che ha cambiato per sempre la vita dei suoi cari. Oggi Susy sta crescendo le sue tre figlie senza il loro papà.

L’ex ballerina di Amici Susy Fuccillo dopo la morte del marito: “Vita totalmente cambiata”

“25 aprile, 2025. Un anno dopo, la mia vita è totalmente cambiata. Lasciatevelo dire da chi sta attraversando il dolore più grande della sua vita: non date mai per scontato niente. Amatevi. E tu mi manchi in ogni cosa”. Lo ha scritto l’ex danzatrice 36enne in una story Instagram, a commento di una foto in cui si vede il compianto marito abbracciare una delle figlie. Poche settimane fa Fuccillo, sempre via social, aveva raccontato che stava affrontando il cambiamento più difficile della sua esistenza, aggiungendo che riusciva a farsi forza grazie al senso di responsabilità verso le sue bimbe e verso tutto ciò che ha costruito con Salvatore.

Susy aveva anche sottolineato che, oltre alla profondissima sofferenza emotiva per la morte di Raciti, ha dovuto farsi carico di sistemare progetti e lavori professionali che aveva avviato con il compagno, che era proprietario, insieme al padre, dello stabilimento balneare Le Capannine di Catania.

L’ex volto di Amici aveva concluso spiegando che non era ancora pronta a esporsi sui social come aveva fatto prima di perdere il marito, oltre a evidenziare che era ancora alla ricerca di un nuovo equilibrio.

Susy e Salvatore si sono uniti in matrimonio nel 2015. Hanno poi formato una numerosa famiglia. La prima figlia, Giordana, è nata nel 2018. Due anni dopo è venuta alla luce Cristina, mentre il 1° ottobre 2024 hanno accolto la piccola Costanza.

La morte e i funerali a Catania

Raciti è morto lo scorso dicembre a causa di un malore improvviso che lo ha colpito mentre stava addobbando in vista del Natale la sua abitazione di Catania, con alcuni amici. Le esequie sono state celebrate il 6 dicembre nella città etnea, nella basilica della Collegiata che ha accolto tantissime persone che hanno voluto dare un ultimo saluto al 41enne.