Ad Amici 22 c’è stato un importante cambiamento tra i professori della scuola. Nella classe di canto è tornata Arisa al posto di Anna Pettinelli. Dietro alla cattedra di danza c’è stato il cambiamento più inaspettato e importante: via Veronica Peparini, dentro Emanuel Lo. Il motivo che ha portato la Peparini fuori dalla scuola dopo dieci anni non è dato saperlo, non in via ufficiale almeno. Ma cosa ne pensa il pubblico? L’edizione è ormai al giro di boa, la prima campanella nella scuola è suonata a settembre e dopo la pausa di Natale si inizierà a parlare di Serale.

Maria De Filippi ha già cominciato in realtà a mettere in guardia gli allievi sul Serale che è ormai alle porte. I tempi stringono e i ragazzi devono fare di tutto per convincere i rispettivi insegnanti che sono pronti per dare spettacolo anche in prima serata. Allievi a parte, è tempo di bilanci: Emanuel Lo e Arisa sono meglio o peggio di Anna Pettinelli e Veronica Peparini? Gli spettatori, o almeno una parte di essi che si sono espressi su Twitter, sembrano approvare un cambio dietro la cattedra ma non l’altro.

Sbirciando un po’ tra i tweet degli scorsi mesi, infatti, è chiaro che molti fan preferissero la Pettinelli ad Arisa. Tanti rimpiangono la prof Anna, insomma, ma allo stesso tempo quando lei era insegnante c’erano molti commenti sui social che chiedevano a Maria di sostituirla. Forse non apprezzano altrettanto Arisa? Forse sì. In tutto ciò, è meglio attendere il Serale prima di dare un giudizio positivo o negativo sul ritorno di Arisa. Quest’ultima infatti durante il Serale aveva dato il meglio di sé!

“Arisa quest’anno ha deciso di sbagliare tutto dall’inizio direttamente – ha scritto qualcuno su Twitter -. Non capisco perché l’hanno richiamata come prof preferivo la Pettinelli”. E ancora: “Arisa fa rimpiangere Anna Pettinelli”. Molti commenti sono su questa linea di pensiero. E poi c’è chi ha espresso un pensiero più approfondito, dicendo che anche la Pettinelli “aveva molti difetti come insegnante” però riusciva ad avere un rapporto diverso con gli allievi e rimproverarli quando serviva. Dunque meglio di Arisa.

Persino la Pettinelli era meglio di Arisa #Amici22 — marco (@marcodeberardin) October 9, 2022

La pettinelli come insegnante aveva molti difetti, ma almeno sapeva far capire ai ragazzi quando non avevano un comportamento corretto e non tollerava la loro maleducazione. Arisa grande cantante ma non sa proprio rapportarsi coi suoi allievi #AMICI22 — ||????????????????????|| ???????????? ???????????? ???????? ???????????????????????????????? (@youresogoldenvv) October 10, 2022

Diverso è il discorso per quanto riguarda Emanuel Lo ad Amici 22 al posto di Veronica Peparini: pare che il sentiment predominante sia positivo! Naturalmente c’è chi rimpiange la Peparini perché in grado di scovare dei ballerini particolari e talentuosi. E riusciva a instaurare un rapporto molto sereno e positivo con i suoi allievi, avendo tatto nel dir loro qualcosa mentre Lo non farebbe altrettanto. Dall’altra parte c’è chi pensa che Emanuel Lo sia meglio come insegnante di Amici. E poi c’è chi nota delle somiglianze fra i due. Insomma, Emanuel Lo sembra aver fatto centro nei cuori della maggior parte degli spettatori. Al punto che in pochi rimpiangono la Peparini, al contrario di ciò che avviene invece con Arisa e Anna Pettinelli.

A livello di squadra Emanuel Lo mangia in testa agli altri. Ha ereditato il mood peparini. Fa e dice poco, ma spara il colpo giusto #amici22 — Stream per "non+" oro. (@Lucia9864210120) December 13, 2022

Emanuel lo e tatto due mondi a parte!! Non avrei mai pensato di rimpiangere la Peparini. #Amici22 — Martina Benni (@MartinaBenni) October 23, 2022

Cmq Emanuel Lo e Veronica Peparini nella mia testa sono la stessa persona nessuno può convincermi diversamente #AMICI22 — Chandler Bing (@abund4nce) November 19, 2022

#amici22 Arisa quest'anno ha deviso di sbagliare tutto dall'inizio direttamente???? non capisco perche l'hanno richiamata come prof preferivo la pettinelli ne sceglieva uno su tre ma almeno ci faceva un buon lavoro. Peccato non abbia più sopportato il pelato ???? — Feby TH (@FebyTH) October 16, 2022

E comunque Arisa mi fa rimpiangere Anna Pettinelli. Almeno lei i cazziatoni li faceva come si deve anche ai suoi. #Amici22 — Federica. (@fedeggcp) October 10, 2022