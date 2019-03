Amici, Giuliano Peparini in vista del serale: “Sono tornato per i giovani”

Amici di Maria De Filippi: Giuliano Peparini torna ad essere il direttore artistico

Dopo un anno di assenza, Giuliano Peparini torna ad essere il direttore artistico del serale di Amici. La sua assenza è stata, lo scorso anno, sostituita da Luca Tommasini. Ma ecco che il fratello dell’insegnante di danza Veronica Peparini è, oggi, pronto a fare rientro nel famosissimo talent ideato e condotto da Maria De Filippi. Lo stesso Giuliano ha, pochi minuti fa, postato un lungo messaggio sul suo profilo personale Instagram nel quale spiega e racconta le sue emozioni per questo imminente ritorno negli studi di Amici. Apprezzato e amato dall’intero pubblico della De Filippi, Peparini si dice più che felice di questa splendida notizia. L’appuntamento è, quindi, per sabato 30 marzo 2019, come sempre, su Canale 5! Peparini c’è, è tornato e insieme a lui tutte le sue splendide coreografie e scenografie.

Giuliano Peparini racconta la sua emozione nel ritornare ad Amici di Maria De Filippi

Ecco cosa scrive Peparini nel suo lungo post: “Oggi posso annunciarvelo in totale libertà: sono tornato! Per voi che mi avete sempre scritto, sostenuto e supportato in questo anno, dove i progetti mi hanno portato fuori dall’Europa. Sono tornato per gli artisti, per i giovani in cui credo profondamente..perché loro sono il futuro del nostro mondo e della nostra arte. Sono tornato per Maria e per la sua squadra con cui ho lavorato per cinque anni in maniera stupenda!”. Giuliano ci crede..crede nel suo lavoro, nella sua arte e in quello che riesce a dare, ogni volta, al pubblico che lo segue e lo sostiene da sempre.

La felicità del direttore artistico spiegata sui social

Continua ancora Giuliano Peparini spiegando quali sono le sue sensazioni in questo momento e in vista di un nuovo avvincente debutto: “Sono felice di essere di nuovo qui e anche se come al solito non mi vedrete tanto, cercherò di starvi il più vicino possibile. Ci vediamo il 30 marzo. Buon serale a tutti!”. Con questo, il direttore artistico congeda i suoi tantissimi follower sperando in un ennesimo successo del serale di Amici.