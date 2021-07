Amici, Giulia Stabile inarrestabile: altro traguardo per la ballerina

Il 2021 è l’anno di Giulia Stabile. La giovane ballerina non solo ha conquistato il podio del talent show di Canale 5 ‘Amici‘ ma ha stregato tutti, grandi e piccoli. Grazie alla permanenza nella casetta del talent è emersa non solo la sua innegabile natura, ma anche la bella persona che è.

Come solo poche persone hanno la capacità di fare, anche Giulia è una persona che emana allegria, leggerezza, solarità. La sua risata contagia ed alleggerisce i cuori di tanti, che mai come in questo periodo hanno bisogno di dimenticare le restrizioni imposte dalla pandemia da Coronavirus.

La carriera di Giulia appare inarrestabile. Dopo aver concluso con Amici, la ballerina è stata ospite in diversi programmi televisivi, tra cui anche Domenica In. A settembre proseguirà a far parte del talent condotto da Maria De Filippi.

Stavolta però Giulia non sarà più una partecipante, bensì farà parte del corpo di ballo del programma. Mentre la Nazionale degli Azzurriera in procinto di combattere il match decisivo contro l’Inghilterra a Londra per vincere la coppa Euro 2020, la Stabile pubblicava alcune Instagram Stories, che hanno sorpreso tanti.

Giulia ha annunciato di essersi diplomata presso l’Accademia Buccellato Rossi. Istituto che la ballerina stava frequentando prima di essere selezionata per far parte del talent di Amici. Un altro traguardo, quindi, per l’inarrestabile Stabile, che va avanti dritta come un treno in corsa.

“Grazie di cuore a tutti per gli auguri per il diploma” – ha scritto Giulia a commento delle sue Instagram Stories, quindi ha aggiunto – “Dietro ai bei traguardi ci sono tanti sacrifici e c’è tanto impegno“. Quindi la Stabile ha voluto lanciare il suo personale messaggio ai fan: “Non smettete mai di lottare per i vostri sogni e studiate“.

A causa dei tanti impegni, la ballerina sembra stia vedendo molto meno i suoi genitori. Nel corso di una recente intervista la madre della Stabile aveva fatto emergere le difficoltà incontrate nel poter vedere la figlia, sempre impegnato con il lavoro. E con Sangiovanni. Ma questo non è certo il momento delle polemiche, piuttosto quell odi festeggiare ancora una volta la danzatrice.