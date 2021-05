Amici, Giulia Sangiovanni e Deddy dietro le quinte a UeD: il video

I mesi trascorsi nella casetta di Amici di Maria De Filippi sono stati tanti per i finalisti. Ma anche per altri che sono arrivati quasi alla fine. Giulia Stabile, Sangiovanni e Deddy sono arrivati in finale e insieme ad Aka7even e Alessandro Cavallo sono i cinque concorrenti che hanno trascorso più tempo negli studi Elios. A causa del Covid, infatti, gli allievi quest’anno hanno passato tutti i mesi della durata del programma tra casetta e scuola. Non sono tornati a casa neanche per le vacanze di Natale, quindi passare il tempo a volte non deve essere stato semplice.

Non a caso nei video degli ultimi daytime in cui hanno mostrato immagini inedite dei finalisti si è visto che spesso chiedevano di fare una passeggiata. Ma pare che questa non era l’unica richiesta alla redazione, perché i ragazzi ne hanno approfittato anche per partecipare alle registrazioni di Uomini e Donne. Lo ha svelato oggi Raffaella Mennoia, pubblicando un video di Sangiovanni, Giulia e Deddy dietro le quinte di Uomini e Donne. In realtà non erano molto attratti da ciò che succedeva in studio ma dalla scatola delle merende di Maria!

La Mennoia ha spiegato nella breve descrizione del video che ogni tanto gli allievi di Amici chiedevano di assistere alle registrazioni di Uomini e Donne. Rimanevano nel backstage naturalmente, ma purtroppo finivano sempre nei pressi di una scatola in cui la conduttrice teneva qualche merenda. Qualcosa che mangia in alcune pause della trasmissione; durante i balli, per esempio. Ebbene, nel video dei tre di Amici a Uomini e Donne però è chiaro che questa scatola finiva in brutte mani: Giulia, Sangio e Deddy hanno rovistato per bene fino a trovare qualcosa che soddisfacesse il loro palato!

Infatti Raffaella nel video scherza proprio sul fatto che i tre stessero raschiando la scatola della merenda di Maria. Avevano finito tutto, mangiando anche il cartone quasi! Giulia, Sangiovanni e Deddy dietro le quinte a Uomini e Donne è un ulteriore segno del fatto che quest’anno ad Amici si è creata una enorme famiglia. Il clima era davvero sereno, gioioso e affettuoso.