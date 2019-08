Amici, Giordana Angi presenta Carlo: “Certezza”, lui felice: “Sei speciale”

Giordana Angi, dopo Amici di Maria De Filippi continua il successo

Il successo di Giordana Angi dopo Amici di Maria De Filippi è sotto agli occhi di tutti perché l’album Casa sta andando bene e i concerti stanno andando ancora meglio, al punto che la cantante si sta già preparando al lancio del secondo CD che noi non vediamo l’ora di ascoltare, vista la bellezza delle tracce del primo. Oggi Giordana ha voluto presentare a tutti una persona per lei davvero speciale, non il fidanzato, chiaramente, che le è stata molto vicino nei momenti di difficoltà e che, stando a quanto ha scritto proprio lei su Instagram, l’ha sempre supportata.

Amici, Giordana Angi: messaggio speciale per Carlo

“Vi presento – queste le parole di Giordana – una delle mie pochissime certezze. Selezionate sempre chi mettervi accanto. Ho imparato, a spese di lividi, a selezionare. A dare a chi merita. Ad aspettare di capire chi ho di fronte. Non tutti vogliono il nostro bene, non tutti sono adatti alla nostra vita ed è proprio lei, tardi o presto, forte o piano, a farcelo capire. Ora – continua la Angi, sicura delle persone che ha al suo fianco –, ho poche cose, essenziali accanto a me, pochissime persone di cui mi fido ed ognuna sa rendermi felice e, per ognuna, darei un braccio pur di farla stare bene. Selezionate sempre”. Un bellissimo messaggio, quello della cantante, che invita tutti a non accontentarsi, a non circondarsi di gente inutile, a tagliare i rami secchi e ad avvicinarsi realmente solo a chi potrebbe farci star bene e che potrebbe starci vicino nei momenti di difficoltà. E noi non possiamo che essere felici del fatto che una cantante di Amici così tanto seguita si spenda per diffondere certi messaggi.

La risposta di Carlo a Giordana: “Sei speciale”

Il ragazzo che Giordana ha presentato si chiama Carlo e ha risposto subito alla dedica ricambiando con un messaggio altrettanto carino: “Mi fai commuovere – queste le sue parole –… nel guardarti negli occhi e nel sentirti parlare. Fin dal primo giorno ho avvertito e sentito una verità unica come persona, e questa sincerità e riesci a metterla in ogni cosa che fai… sei speciale. Ti voglio un bene grandissimo”. Il post a cui facciamo riferimento lo trovate qui sotto, e si vede chiaramente, anche solo dalla foto, che i due sono davvero in sintonia: