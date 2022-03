Amici, Gigi D’Alessio parla del percorso di LDA dopo la strapazzata di Zerbi

Dopo il bastone arriva la carota: Gigi D’Alessio, pochi giorni fa, ha dato ragione al cento per cento a Rudy Zerbi, professore di Amici di Maria De Filippi. Il produttore discografico, dopo aver assegnato il brano “La paranza” a LDA e aver visto quest’ultimo (assieme a Calma) lamentarsi del compito, è esploso, dandogli dell’ignorante e del presuntuoso. Papà Gigi ha rincarato la dose, dicendo di essere totalmente d’accordo con Zerbi e sottolineando che il figlio deve ancora fare molta strada, crescere e imparare parecchio perché un “anno di Amici” non basta per reputarsi ‘arrivati’. Bastone si diceva a cui ha fatto seguito la carota. Lungo la mattinata di domenica 27 marzo, LDA ha compiuto 19 anni e D’Alessio ‘senior’ ha cambiato di molto i toni.

“Ti ho visto nascere, crescere… E ora ti vedo diventare adulto, giorno dopo giorno, percorrendo la strada che hai scelto, con tutte le sfide e le difficoltà che comporta”, ha esordito Gigi su Facebook nell’augurare buon compleanno al figlio. “Hai voluto fare da solo, trovare il tuo spazio nel mondo della musica, e io sono orgoglioso di ciò che stai riuscendo a fare solo con le tue forze. Ti seguo da spettatore silenzioso, e faccio il tifo per te, da sempre e per sempre”, ha aggiunto per poi concludere con un tenerissimo: “Auguri Luca, ti voglio bene”.

Se da un lato l’ex di Anna Tatangelo ha rimarcato che il 19enne deve naturalmente imparare tanto, dall’altro gli ha mostrato incondizionato supporto e profonda stima. Poteva limitarsi a porgere degli auguri canonici e invece, sottolineando di essere orgoglioso di lui e del percorso intrapreso ad Amici, ha voluto mostrargli che, nonostante gli errori inevitabili di gioventù, papà è al suo fianco e crede nel suo talento.

LDA e la sfuriata di Rudy Zerbi

Zerbi è andato su tutte le furie quando, dopo avere assegnato a LDA e Calma il brano di Daniele Silvestri “La paranza”, i due allievi hanno mostrato contrarietà, oltre ad aver sbeffeggiato la canzone. “Quando arriva al punto in cui dice “la paranza è una danza che se balla de panza” io mi vergogno”, ha chiosato Calma. “Vestiamoci da papere”, l’ironia di LDA, che ha fatto eco al collega. Rudy, dopo aver assistito alla scena, è sbottato, avendo toni durissimi in merito all’atteggiamento dei due giovani cantanti.

“Intanto, chi si deve vergognare siete voi – ha sottolineato con piglio Zerbi – ma non di cantare una canzone così, ma per l’ignoranza con cui avete affrontato un pezzo del genere, per la supponenza con cui parlate di cose che non sapete neanche cosa siano e per la strafottenza con cui vi rivolgete a un artista come Daniele Silvestri”.

“Voi – ha aggiunto il professore – sapete di cosa parla “La paranza”? Voi lo sapete che parla di mafia, di Cosa Nostra? No, non lo sapete, perché siete ignoranti, presuntuosi, supponenti, saccenti e fate una figura terribile. Davanti a una cosa del genere, io mi vergognerei…Ci vestiamo da papere? Non sapete neanche di cosa parlate“.

I due artisti hanno udito la ramanzina senza proferire parola. A stretto giro dalla sfuriata del professore è giunta anche la mannaia di Gigi D’Alessio, che sui social ha voluto far sentire la propria voce per avallare quanto detto da Zerbi: “Bravo Rudy! Condivido tutto quello che hai detto! Devono ancora crescere e imparare tanto. Un anno di Amici non basta”.