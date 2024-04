Amici, Gaia in lacrime per il suo corpo: l’intervento di Maria

Nella puntata del daily di Amici di Maria De Filippi andata in onda questo pomeriggio su Canale 5 si sono saputi i guanti di sfida per la prossima puntata del serale che si terrà sabato 13 aprile. Tra questi uno vedrà protagonisti i ballerini Dustin e Gaia. Sono state proprio alcune richieste per la sfida a mandare in crisi la ragazza, che ha rivelato numerose insicurezze sul suo corpo. La conduttrice Maria De Filippi è quindi intervenuta dopo aver notato le lacrime dell’allieva, cercando di aiutarla a ritrovare la sua autostima.

Alessandra Celentano ha lanciato un guanto di sfida a Gaia. La ballerina dovrà sfidarsi contro Dustin e per l’occasione l’insegnante le ha fatto alcune richieste. Tra queste dovrà portare i capelli legati per mostrare il proprio viso ed indossare una culotte. E’ stata proprio quest’ultima condizione a mandare in crisi la ragazza, che è scoppiata in lacrime. Davanti ai compagni e Maria ha difatti rivelato tutte le sue insicurezze circa il proprio corpo, in particolare in merito al suo sedere. Gaia ha poi elencato tutti gli aspetti che proprio non riesce ad apprezzare del suo fisico, citando anche le gambe e la poca altezza e paragonandosi alle altre ballerine Marisol e Sofia.

In particolare ha detto:

Non ce la faccio a vedermi in culotte. Mi vedo troppo il sedere, non mi piace. Mi vedo tozza e le gambe, la parte di dietro, non mi vedo bene.

L’intervento di Maria De Filippi

A quel punto Maria De Filippi ha pensato d’intervenire per cercare di calmare il pianto della ragazza ed aiutarla a ritrovare la sua autostima. Nello specifico l’ha invitata a non paragonarsi ad altre persone e ha chiesto alle compagne di elencare i loro difetti e, con grande sorpresa di Gaia, tra questi c’erano anche le cose che lei invidiava loro. La conduttrice ha poi invitato ogni allievo ad indicare un aspetto del proprio corpo che, invece, apprezzavano e di fare la stessa cosa con i compagni. Nello specifico ha invitato i ballerini ad esprimere il loro giudizio sul corpo di Gaia. Ha chiesto alla ragazza di posizionarsi dinanzi allo specchio ed osservarsi mentre gli altri le facevano notare come non avesse nessun difetto ma, anzi, solo pregi. Grazie all’intervento di Maria Gaia si è quindi tranquillizzata.