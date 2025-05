Amici, finale: Francesco va via. De Filippi: ’piccolino fai ciò che vuoi’

La finale di Amici 2025 ha preso il via. Tantissime emozioni per i cinque finalisti. I concorrenti in gara sono Alessia Pecchia, Daniele Doria, TrigNo, Antonia Nocca e Francesco Fasano. Dopo l’ingresso della vincitrice dello scorso anno, Sarah Toscano, che ha fatto un discorso di incoraggiamento, si aprono le danze (in tutti i sensi!). Viene aperto il televoto per stabilire chi sarà il primo ballerino eliminato. Dopo l’in bocca al lupo di Maria De Filippi si esibisce per prima Alessia, poi Daniele e infine Francesco.

Ai ballerini vengono fatti elogi e complimenti anche da parte dei giornalisti. Le tre esibizioni, completamente diverse fra loro, hanno mostrato esattamente la personalità di ciascuno dei ragazzi. La sfida è davvero complessa. L’andamento parziale del televoto mostra al primo posto Daniele. Ma solo dopo la terza esibizione assistiamo al televoto decisivo che elimina definitivamente (e inaspettatamente) Francesco. Una standing ovation e l’ovazione del pubblico lo salutano. Non prima però di aver assistito a ben quattro proposte lavorative.

Francesco viene eliminato ma ha già ben quattro lavori

Le compagnie di danza che si contendono il ballerino si trovano a New York, Barcellona, Roma. Persino la ballerina Eleonora Abbagnato ha fatto un video in cui gli ha proposto di ballare nello scenario spettacolare delle Terme di Caracalla a Roma. Un luogo dove hanno ballato tra i ballerini più importanti. Francesco ringrazia tutti compresa la padrona di casa che a quel punto fa la proposta più importante: “Piccolino fai tutti i giri che vuoi e quando vuoi, per correggere un nostro errore, puoi tornare a lavorare qui da noi!”.

Il saluto e l’abbraccio di tutto il pubblico, dei professori e della giuria hanno accompagnato l’uscita dallo studio di Francesco. Il ballerino è quindi il primo eliminato della finale del talent ma esce carico di gioia per le offerte ricevute. Tanto inaspettate quanto gradite. Francesco lascia sicuramente un gran segno nella storia di Amici. Per la sua bravura ma anche per la sua estrema gioia e il sorriso costante sul suo volto.

Francesco e il messaggio di amore

Prima della ultima esibizione Francesco ha voluto lanciare un messaggio importante. Ha detto che chi ama non sbaglia mai e che bisogna sentirsi assolutamente liberi di amare e di farlo liberamente. L’ultimo ballo di Francesco, prima della sua eliminazione, raccontava proprio questo. Un passo a due romantico e passionale che ha emozionato tutti.