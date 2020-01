Amici Federico, lacrime e rabbia per Timor: lo sfogo del ballerino

Amici 19, Federico Pietrucci non arriverà al Serale? Timor Steffens non è ancora convinto del ballerino

Il percorso di Federico Pietrucci ad Amici 19 si sta rivelando più tortuoso di quando lui, forse, si aspettava. Nel daytime di Amici di oggi abbiamo visto Timor Steffens chiedere un confronto con lui e con Talisa e non ci è andato molto leggero. Nel tentativo di spronare i due ballerini, Timor ha spiegato che a entrambi manca qualcosa che impedirà loro di andare avanti nelle puntate del Serale. Se a Talisa ha rimproverato di non avere molta resistenza e di non impegnarsi abbastanza per superare questo ostacolo, a Federico ha detto che non riesce ancora a tirare fuori le sue emozioni. Timor ha sottolineato ancora una volta che Federico è bravissimo dal punto di vista della tecnica, ma dal punto di vista emozionale è ancora molto bloccato. Il coreografo sa perfettamente che Federico è fatto così come persona, ma ha comunque tentato di fargli capire che è il momento di fare un salto in avanti. Tornato in sala relax, se Talisa ha sbattuto porte e si è chiusa in bagno per smaltire la rabbia, Federico ha preferito sedersi e scrivere tutto ciò che sentiva in quel momento.

Timor rimprovera Federico, lui non reagisce e l’insegnante torna a spronarlo

Timor lo ha raggiunto di nuovo per fargli notare che anche in questo caso non ha esternato ciò che provava, ma ha tenuto tutto dentro. Tenendo tutto dentro nella vita, continuerà a farlo anche sul palcoscenico e questo gli impedirà di essere anche artista oltre che ballerino. Timor ha chiesto a Federico di tirare fuori ciò che prova, anche sbattendo le porte e sfogandosi con gli altri allievi. Anche stavolta, però, il ballerino è rimasto in silenzio dicendo di essere fatto così come persona. L’insegnante ha lasciato la sala relax, pregando Federico di esternare ciò che prova. Lui è rimasto un po’ sulle sue, ha sbattuto il pugno sul tavolo e ha camminato un po’ dallo spogliatoio alla sala. Si è seduto poi su un mobile ed era sul punto di esplodere, ma non lo ha fatto. Giulia si è avvicinata a lui chiedendogli cosa avesse detto Timor e anche lei lo ha invitato a buttare tutto fuori.

Federico Pietrucci in lacrime ad Amici: lo sfogo dopo le parole di Timor

Federico ci ha messo un po’ prima di proferire parola e intanto non è riuscito a trattenere le lacrime. Dopo un po’ si è sfogato, non molto ma un po’ sì. Queste sono state le sue parole: “Io sto lavorando anche sulla parte emotiva e della performance. Che mi viene detto principalmente che sono tecnicamente bravo, mi rode altamente. Ci sto mettendo anima e cuore per stare qua dentro, perché è la mia vita la danza. Tutto quello che tengo dentro? Io sono fatto così, io scrivo i pensieri, butto fuori non con le parole ma con i fogli che scrivo. Sono fatto così, sono una persona abbastanza introverso. Esprimo il mio modo di essere ballando e lo faccio sempre. Mi sono rotto di sentire sempre le stesse cose”. Poi ha spiegato con una sola frase il suo reale stato d’animo: “La differenza la fa essere un bravo esecutore e essere un bravo ballerino. Io mi sento un bravo esecutore da quello che mi dicono”.