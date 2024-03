Amici, famosa ex concorrente fa impazzire l’America: social allibiti

La strada per il successo è bizzarra e ricca di sorprese, può confermarlo Giordana Angi, ex finalista di Amici 18, oggi diventata una star della musica pop a livello internazionale. La cantautrice italiana di origini francesi, nonostante il talento e le partecipazioni ad Amici e Sanremo, non ha tuttavia ottenuto il successo di altre sue colleghe di secondo posto uscite dalla scuola di Maria De Filippi, come Annalisa o Angelina Mango. Eppure, oltre oceano la pensano diversamente.

Giordana infatti è stata proclamata una star da Pop Crave, uno dei più famosi canali online di musica pop a livello mondiale. È di pochi giorni fa la notizia che ha fatto il giro del web, arrivando subito ai fan italiani del talent show di Canale 5.

Accanto a celebrità che scalano le classifiche mondiali, come Lady Gaga e Rihanna, è comparsa Giordana con il suo nuovo singolo in lingua inglese, dal titolo Take Us Home.

.@GiordanaAngi releases new single “Take Us Home” alongside its music video. https://t.co/KDZupltssD — Pop Crave (@PopCrave) March 21, 2024

Colori vivaci e atmosfere anni ’90 hanno conquistato gli americani che, nei commenti, hanno espresso entusiasmo per questo nuovo video, mentre gli utenti italiani sono rimasti sorpresi. Come ha fatto Giordana a finire su Pop Crave? Qualche malalingua ha subito ipotizzato che Giordana si sia comprata uno spazio pubblicitario all’interno del canale, ma i fan sono subito corsi in difesa della cantante.

Non è di certo la prima finalista di Amici ad aver ricevuto il plauso dalle classifiche americane. Annalisa ed Elodie con i loro singoli hanno spopolato tra le celebrities di Hollywood. È anche vero che il mercato musicale italiano è spietato verso i concorrenti dei talent show, talvolta trattati come meteore che dopo un paio di hit finiscono nel dimenticatoio.

Non c’è da stupirsi dunque se Giordana Angi ha deciso di portare il suo talento fuori dall’Italia per farlo riconoscere e apprezzare.

Trasformandosi da cantautrice à-la Gianna Nannini a icona pop, abbandonando la lingua italiana per dei testi dal sapore internazionale, è certo che Giordana ce l’abbia fatta a sfondare.

Da Amici ad Hollywood: la storia di Giordana Angi

Giordana Angi, classe 1994, nasce in Francia da madre francese e padre italiano.

Si impone sin da giovanissima nella musica autoriale, partecipando a Sanremo Giovani ad appena diciotto anni e scrivendo canzoni per artisti del calibro di Nina Zilli.

Partecipa nel 2018 ad Amici arrivando seconda contro il tenore Alberto Urso, ma porta a casa il premio della critica.

Non basta neanche la partecipazione a Sanremo per consacrarla, infatti nel 2019 Giordana arriva tra gli ultimi al festival.

Nonostante la sua continua presenza come autrice per i nuovi album di Alessandra Amoroso e Tiziano Ferro, il successo non arriva a causa forse anche del Covid-19 che ha impedito agli artisti di andare in tour. Decide così di volare in America, tra New York e Los Angeles ed è qui che viene scritturata dalla casa discografica Cherrytree che annovera tra i suoi artisti, nientepopodimeno che Lady Gaga.

Augurandole lo stesso successo, speriamo di continuare a vedere giovani artisti italiani apprezzati così all’estero.