Amici, ex vincitore Moreno nella bufera: la musica rap è misogina?

Quando gli esperti dicono che i genitori devono stare attenti anche al tipo di musica che ascoltano i loro figli, hanno spesso ragione. Va bene la licenza poetica, va bene la personalità degli artisti, ma a volte si supera il limite. A finire nella polemica stavolta è Moreno Donadoni, rapper conosciuto semplicemente come Moreno, molto conosciuto al pubblico. L’ex vincitore di Amici è diventato virale, ma non per il suo talento musicale: bensì per una canzone decisamente vergognosa.

Vi ricordate certamente di Moreno, il primo rapper ad entrare nella scuola di Amici. Maria De Filippi aprì le porte alla musica rap nel talent show nel 2013, e fu proprio Moreno a vincere il programma. Da allora successi, dischi di platino e concerti sold out. Moreno aveva poi partecipato all’Isola Dei Famosi nell’edizione del 2017, arrivando a un passo dalla finale (quell’edizione fu vinta da Raz Degan). Poi c’è stata forse una parabola discendente, come succede a molti artisti non più sulla cresta dell’ombra e devono cercare il modo di far parlare di sé di nuovo. C’è modo e modo però. Un video di un’esibizione del rapper ha fatto storcere il naso a moltissimi per via dei suoi contenuti.

Moreno: canzone misogina, il web insorge: “Questi sono gli artisti di oggi?”

Un festival musicale negli scorsi giorni ha ospitato Moreno per un’esibizione, il rapper è salito sul palco e oltre ai suoi brani più famosi ha portato anche la sua specialità. Moreno infatti oltre che a essere un rapper è esperto nel freestyle. Il freestyle non è altro che una tecnica rap in cui si improvvisa sul momento una serie di rime. Moreno è sempre stato considerato uno dei migliori freestyler nel panorama della musica rap italiana, ma questa volta ha inciampato. Le rime che ha improvvisato sul palco, davanti a un pubblico di giovani, ragazzi e ragazze, erano decisamente misogine. Allusioni sessuali esplicite accompagnate anche da gesti, un’offesa ad Antonello Venditti e altre volgarità verso le donne. Il tutto mentre il pubblico lo riprendeva con i telefonini e lo acclamava.

Sul web sono subito insorti, chiedendosi se questo è il livello della musica che ascoltano i ragazzi di oggi. Non c’è da stupirci che molti dei nostri giovanissimi abbiamo atteggiamenti violenti e maleducati, se questi sono gli esempi. La musica rap sembra essersi allontanata molto dai contenuti da cui è nata: un tempo i rapper denunciavano i problemi della società, oggi molti fanno canzoni misogine e ricche di violenza. Moreno non si è espresso in merito alla polemica che lo ha travolto, ma il video intanto ha fatto il giro dei social, raccogliendo indignazione ovunque. Ve lo lasciamo qui sotto, così potete farvi un’idea del contenuto ”altissimo” del freestyle improvvisato dal rapper.