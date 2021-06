Amici: ex ballerina del programma diventa nonna a 44 anni

Colpo di scena ad Amici di Maria De Filippi. Un’ex ballerina del programma sta per diventare nonna all’età di 44 anni. Si tratta di Maria Zaffino (foto più in basso), che faceva parte dei professionisti della Scuola più famosa d’Italia. La Zaffino ha iniziato a ballare in tv a Buona Domenica di Maurizio Costanzo e poi è entrata nel cast del talent show della De Filippi. Grazie alla trasmissione ha ottenuto una grande popolarità.

Qualche anno fa, complice l’avanzare dell’età e la seconda gravidanza, Maria Zaffino ha lasciato il mondo della televisione per dedicarsi completamente alla sua accademia di ballo e alla sua famiglia. Da qualche tempo l’ex star di Amici è legata ad una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo. In passato, proprio dietro le quinte del programma di Maria De Filippi la Zaffino ha intrecciato una breve ma intensa relazione con l’ex allievo Michele Maddaloni.

Su Instagram Maria Zaffino ha annunciato che la primogenita Chiara che ha appena venti anni è incinta di un maschietto che nascerà a breve. L’ex ballerina, oggi insegnante e direttrice di una scuola di danza, non vede l’ora di avere tra le braccia il suo nipotino. La Zaffino ha fatto parte del cast di Amici di Maria De Filippi per un decennio.

A 37 anni, in concomitanza con la sua seconda gravidanza, Maria ha deciso di lasciare il programma di Canale 5. La Zaffino è convolata a nozze con Daniele, un ragazzo del tutto estraneo al mondo dello showbiz, nel 2019 dopo sette anni di relazione. La coppia ha avuto una figlia nel 2015. La primogenita Chiara è invece nata da un rapporto di gioventù.

In attesa del nipotino che nascerà a breve e il cui nome non è stato ancora svelato, Maria Zaffino continua a girare l’Italia con i suoi stage e workshop incentrati sul mondo del ballo. In alcune vecchie interviste l’ex ballerina non ha nascosto la voglia di tornare in tv con un ruolo inedito, magari quello di insegnante.