Amici, Elena D’Amario e Alessio La Padula stanno insieme? Fan scatenati: la foto

Elena D’Amario e Alessio La Padula sono tra i protagonisti del gossip delle ultime ore su Amici per una foto che non è passata affatto inosservata. In realtà non crediamo che tra i due ci sia del tenero, sebbene al momento entrambi siano single e quindi tutto può succedere, ma non potevamo non condividere con voi questi pettegolezzi. Prima permetteteci di ricordarvi però che le voci di corridoio sul loro conto partono tanto tempo fa, precisamente nel 2016, quando Alessio partecipò alla 15esima edizione di Amici di Maria De Filippi; nel suo percorso ebbe modo di mostrare un certo interesse, diciamo così, per la corteggiatissima Elena ma nessuno arrivò mai a ipotizzare che lei contraccambiasse. E questo nonostante i due avessero viaggiato anche insieme verso gli Stati Uniti, dove Alessio era atteso dalla compagnia per la quale Elena lavorava, Parsons Dance Company.

Oggi le cose sono cambiate sia perché i due hanno avuto modo di conoscersi meglio sia perché Alessio è cresciuto: ricordiamo infatti che all’epoca aveva soli 19 anni ed era piuttosto improbabile che Elena gli desse retta. Non che oggi la situazione sia cambiata, non ufficialmente almeno: i due sono ancora amici, non è stato annunciato nulla e nessun gossip verosimile è stato ancora diffuso sul loro conto; è chiaro però che un conto è pensare a una relazione con un 19enne agli inizi della carriera e un conto è fantasticare su una storia con un ragazzo più maturo che ha già costruito parte del suo avvenire. Da cosa nasce allora il gossip? Dalla foto che vedete in seguito che è stata postata prima da Elena e poi da Alessio:

Nella foto Elena e Alessio si guardano negli occhi, e ognuno commenta la foto a modo suo condividendo però la frase This could be Heaven or this could be Hell ‘Potrebbe essere il Paradiso o l’Inferno’ della canzone Hotel California degli Eagles. Sono in tanti i fan – come potete vedere leggendo i commenti agli scatti postati da entrambi – che si stanno chiedendo se Elena e Alessio si siano messi assieme, e se c’è qualcuno che lo spera ci sono altri che si dicono convinti: questo a testimonianza del fatto che il rapporto tra Elena e Alessio sta facendo molto chiacchierare. Dite che alla fine sapremo tutta la verità? La nostra fame di gossip sarà saziata? Restate con noi perché se ne sapremo di più vi aggiorneremo!