Amici, Elena D’Amario colpita da un grave lutto: tragico annuncio

Momento difficile per Elena D’Amario che è stata colpita da un grave lutto: è scomparsa la nonna della ballerina ed ex allieva di Amici

Poche ore fa la ballerina professionista ed ex allieva di Amici, Elena D’Amario, ha reso partecipi i suoi followers su Instagram del grave lutto famigliare che l’ha colpita nelle ultime ore. È infatti venuta a mancare la nonna della ballerina, che ha comunicato il triste evento dedicando alla defunta parente un post sui suoi profili social. Una perdita importante per chiunque quella di un nonno che appare come qualcosa di sempre troppo vicina e incredibilmente dolorosa.

Non esiste modo per potersi preparare a un evento così drammatico e al tempo stesso risulta difficile da chi ne viene colpito riuscire a esprimere a parole ciò che si prova in quei momenti. Ma così non è stato per Elena D’Amario, che con estrema dolcezza e tatto è riuscita a dire addio alla nonna facendo trasparire alla perfezione la bellezza e l’unicità del legame che le univa.

Il post per la nonna e il ricordo del nonno

Elena D’Amario ha comunicato su Instagram la scomparsa di sua nonna pubblicando una tenera fotografia che la ritrae in compagnia del nonno mentre si tengono per braccio e sorridono. La didascalia scelta dalla ballerina per il triste annuncio è stata la seguente: “Ora siete di nuovo insieme. Ciao Nonna. Ti amo e ti amerò sempre. Non voglio stare senza Te. Voglio immaginarvi così, Nonno sotto braccio a Te…legati che passeggiate per Termoli pieni di luce, la vostra. Siete il mio esempio d’Amore più puro. Grazie. Tua per sempre E.”

Parole che fanno stringere il cuore e che sottolineano ancora una volta quanto sia importante nella vita di ognuno di noi il rapporto con i nonni. Insieme alla fotografia in bianco e nero, nel post della ballerina compare anche un video della nonna nel quale recita a memoria la poesia di Edmondo De Amicis intitolata “A mia madre”.

Il cordoglio e la vicinanza di amici Vip e non

In seguito alla pubblicazione del suddetto post, Elena D’Amario è stata letteralmente sommersa da un’ondata di affetto da parte di molti suoi followers. Anche molti personaggi noti del mondo dello spettacolo hanno espresso le loro condoglianze tramite un breve commento. Da Lorella Cuccarini a Stefano De Martino passando per Elisabetta Canalis e Nek, sono stati tanti coloro che hanno voluto dedicare alla ballerina un pensiero. La scrittrice di ComiX Dora Esposito per esempio ha scritto: “I nonni, l’invenzione più bella di Dio. Ti abbraccio, Elena“.

Elena sa però di poter sempre contare sulla vicinanza e sull’affetto delle persone che la circondano nella vita quotidiana e tra di esse vi è sicuramente il fidanzato, l’attore di Mare Fuori Massimiliano Caiazzo.