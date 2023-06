Amici, due ex allieve amate amiche 20 anni dopo: fan in tilt

By

A distanza di più di 20 anni, due ex storiche allieve del talent show di Maria De Filippi confermano la loro amicizia sui social

Chi segue Amici di Maria De Filippi dalle sue primissime edizione non può aver dimenticato Monica Hill e Valeria Monetti. Sono trascorsi ben 22 anni dalla loro partecipazione al talent show di Canale 5, che all’epoca si chiamava Saranno Famosi. A portare a casa l’ambita coppa era stato Denis Fantina. Ma comunque Monica e Valeria sono state due grandi protagoniste del programma durante quella edizione, la prima. Ebbene sì si torna indietro alla prima edizione con le due storiche ex allieve.

Monica e Valeria sono tutt’ora amiche. La loro amicizia è nata proprio tra quei banchi della trasmissione Mediaset. Mentre la Hill è una cantante, la Monetti è diventata un’attrice teatrale affermata. A distanza di più di 20 anni, le due artiste sono ancora amiche e a confermarlo sono loro stesse attraverso i social network. Infatti, Monica Hill ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae a fianco di Valeria Monetti.

“Nel 2002, sul finale di Saranno Famosi, Marco Liorni, che allora presentava la striscia pomeridiana, mi chiese di descrivere l’amicizia con Valeria Monetti. Usai poche parole, ma sincere e dissi che la nostra era una di quelle relazioni su cui sapevo che avrei potuto contare anche da vecchia. Oggi, 22 anni dopo, confermo e sottoscrivo”

Non è tardato ad arrivare il commento di Valeria: “Amica mia bellissima”. E non è stata l’unica a commentare la foto. Infatti, tantissimi telespettatori affezionati da sempre ad Amici di Maria De Filippi hanno mostrato tutta la loro felicità nel vederle insieme a distanza di così tanto tempo. Già nel 2020 avevano emozionato i fan sui social network.

Per i 40 anni di Valeria Monetti, Monica Hill le aveva dedicato una bellissima dedica.

“Io e la mia amica che sorride sempre. Valeria Monetti oggi fa 40 anni. Ed è una figa pazzesca come lo era 19 anni fa, quando ci siamo conosciute. Anzi , è ancora più figa”

Amici di Maria De Filippi: Valeria Monetti e Monica Hill oggi

Sono trascorsi più di 20 anni, sono accadute tante cose nelle loro vite. Ma la loro amicizia è sempre rimasta intatta. “E sarà così per sempre”, scriveva due anni fa Valeria. Oggi le due storiche ex allieve di Saranno Famosi sono attive nel mondo della musica e dello spettacolo. Monica Hill è diventata una corista di Eros Ramazzotti e, in passato, anche di Laura Pausini.

Negli anni ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo talento, raggiungendo il successo. Valeria Monetti, invece, è oggi un’attrice teatrale. Dopo la prima edizione di Amici, l’ex allieva ha recitato a fianco di attori noti come Raffaele Paganini e Manuel Frattini. I telespettatori l’hanno rivista sul piccolo schermo attraverso alcuni episodi de La Squadra 6 e nel film Lista civica di provocazione.

Nel frattempo, a distanza di più di 20 anni dalla prima edizione, il talent show sta preparando già la prossima stagione. Infatti, questa estate continueranno i casting per la scelta dei nuovi allievi. Inoltre si vocifera che ci sarà più di un cambiamento tra i professori di canto e ballo.