Amici di Maria De Filippi, l’ex allievo Manuel Aspidi fa coming out

Manuel Aspidi di Amici ha fatto coming out e la notizia sta facendo il giro della rete. L’ex allievo della scuola di Maria De Filippi è stato ospite di Adriana Volpe nella puntata di oggi di Ogni Mattina, in onda su TV8. Manuel è stato un cantante dell’edizione 2006/2007 di Amici, ma non aveva mai accennato al fatto di essere gay. In effetti ha spiegato proprio oggi che lo stava dicendo per la prima volta ai suoi fan. A distanza di tanti anni ha trovato la forza di dichiararlo, o forse è semplicemente arrivato per lui il momento giusto per condividere anche questo aspetto della sua vita privata con chi lo segue da un decennio e oltre.

“È la prima volta che lo dico. Sono gay”, queste le sue parole oggi a Ogni Mattina. Il coming out di Manuel Aspidi di Amici è proseguito con il racconto su come ha reagito la sua famiglia. Il cantante ha spiegato di essere stato fortunato, perché è stato sostenuto sin dal primo giorno dai suoi cari. Per quanto riguarda il pubblico invece ha deciso di aspettare:

“L’ho condiviso con il pubblico dopo molti anni e un percorso difficile. Quando si è sottoposti al giudizio del pubblico, si ha paura di deluderlo. Non sempre questa cosa viene accettata o capita. Spesso si viene discriminati, com’è accaduto a me da bambino. Credo sia arrivato il momento di essere chi sono perché non sono sbagliato”

Il coming out con la famiglia c’è stato quando aveva 19 anni e per lui è stata una liberazione. I suoi cari si sono comportati dal giorno successivo come se nulla fosse successo o cambiato, che poi è come dovrebbe essere per tutti. Ma purtroppo non sempre accade, ancora oggi. Le prime persone a cui lo ha confidato comunque sono state le sue migliori amiche e poi loro gli hanno dato il coraggio di aprirsi con la famiglia. Ha cominciato dicendolo a sua madre, poi alle sorelle e così via.

Sebbene sia stato fortunato, come lui stesso si è definito, con la famiglia non sono mancati momenti duri e difficili. Nel programma di Adriana Volpe infatti ha raccontato che in alcuni momenti non si è sentito capito. A scuola per esempio si sentiva diverso, non condivideva gli stessi hobby o le stesse passioni con gli altri bambini, per cui tendeva a isolarsi. Non sono mancati episodi che lo hanno molto ferito. Nel ricordarne uno ha ricordato anche un momento nella scuola di Amici di Maria De Filippi: