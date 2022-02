Amici, Cosmary torna sui social: dedica a Alex, commenti Stabile e Pauselli

Cosmary Fasanelli dopo Amici 21 è tornata su Instagram. La ballerina ha lasciato la scuola sabato, quando è stata registrata la puntata, che però è andata in onda ieri. Cosmary ha perso una sfida voluta da Veronica Peparini e le polemiche non sono mancate, perché è stata male e avrebbe preferito affrontare la sfida la prossima settimana. La Peparini ha voluto invece una sfida immediata, che ha vinto il suo ballerino John Erik. Così lei non ha potuto fare altro che uscire di scena, mentre i suoi fan hanno protestato per lei sui social.

Da notare che Cosmary è entrata con una polemica ed è uscita allo stesso modo. Se la sua sfida vinta è stata criticata contro di lei, quindi per il pubblico non meritava di entrare, ieri invece il pubblico si è schierato totalmente a suo favore. Non avrà vinto Amici, non avrà raggiunto il Serale ma per Cosmary aver lasciato un buon ricordo deve essere senz’altro una vittoria, e anche grande. Senza dimenticare che è riuscita a convincere persino Alessandra Celentano a darle una possibilità e a non eliminarla subito, pur non rientrando nei suoi canoni di ballerina.

Nel frattempo, Cosmary è tornata su Instagram e ha scritto un lungo messaggio. La ballerina è ancora incredula per tutto ciò che è successo e non ha ancora metabolizzato tutto. Aver partecipato a un programma così bello per lei è ancora un sogno, non sarà mai grata abbastanza per questa possibilità che le è stata data. Ha ringraziato la maestra Celentano per aver creduto in lei e per lo studio che l’ha aiutata a migliorare. Conserverà tutte le correzioni e gli insegnamenti ma soprattutto tanta consapevolezza in più. “Non avrei potuto scegliere insegnante migliore per questo mio percorso!”, ha aggiunto.

Ha continuato a ringraziare le persone che si prendono dura di loro in casetta, i maestri e i professionisti. In particolare ha taggato Giulia Pauselli e Giulia Stabile. Ovviamente non potevano mancare i ringraziamenti a Maria De Filippi: “Ma soprattutto grazie a Maria e Amici per avermi fatto vivere l’esperienza più bella della mia vita e per avermi fatto esibire su un palco del genere”. Per lei sono stati due mesi intensi e pieni di emozioni, ha sfruttato ogni minuto nella scuola e spera che sia arrivata la vera Cosmary al pubblico. Nelle sue ultime parole anche la dedica al suo fidanzato Alex:

“Ho riso, ho pianto, sono rimasta in silenzio e urlato ma soprattutto ho trovato persone che non vedo l’ora di vivermi al di fuori di questo percorso. In bocca al lupo a tutti i ragazzi, continuerò a seguirvi da fuori, spaccate tutto… Ma adesso io faccio il tifo per te Alex, sono qui, sempre, sai già tutto”

Sotto al post di Cosmary ci sono i commenti di Giulia Stabile e Giulia Pauselli. Quest’ultima si è limitata a ringraziare: “Grazie di cuore per le tue parole. Me..a me..a me..a Cos”. La vincitrice di Amici 20 invece ha scritto: “Grazie a te per aver dato il massimo in sala e aver ascoltato tutti i nostri consigli. In bocca al lupo per tutto, non smettere di studiare”. C’è anche un commento di Tommaso Stanzani, che si dice fiero di lei.