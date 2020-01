Amici concorrenti, terremoto tra i ballerini: Federico contesta Timor

Timor Steffens continua a cercare ballerini per il serale mettendo in crisi i ragazzi della scuola

Il nuovo anno sta portando nuovi timori e ansie nella scuola di Amici. L’appuntamento con il serale si avvicina e le grande manovre da parte di professori sono partite. Nessuno può stare tranquillo: e soprattutto nessuno ha il posto assicurato ma bisogna conquistarselo giorno per giorno, esibizione dopo esibizione. Vale per tutti ma soprattutto per i ballerini: Timor infatti sta tenendo tutti sulla corda e soprattutto sta visionando altri ballerini da poter scegliere in vista del serale. Alla fine del 2019, il maestro di danza ha infatti scelto di far rientrare Vincenzo nella scuola per. dargli un’altra possibilità mentre nella puntata di oggi si è visto l’ingresso di Ayoub, giovane ballerino che era già stato eliminato. I due si sfideranno e il maestro deciderà chi dovrà rimanere nella scuola e giocarsi l’accesso al serale.

Federico non è d’accordo con la decisione del maestro

Timor ha spiegato la situazione ai ballerini in sala relax. Dopo le sue parole non tutti si sono trovato d’accordo, primo tra tutti Federico uno dei ballerini più forti della scuola: “Non mi sembra giusto, nulla di personale contro di loro ma io li ho già sconfitti nelle altre sfide”. Queste le dichiarazioni del ballerino romano che ovviamente non ha nulla di personale contro Vincenzo e Ayoub; anzi con Ayoub si conoscono e frequentano al di fuori della scuola. Sono le modalità che non sono andate giù al ragazzo e l’idea di essere sempre e comunque in sfida, come se il suo valore e i suoi passi all’interno della scuola di Amici non fossero riconosciuti.

La squadra dei ballerini di Amici non può proprio stare tranquilla: dopo l’eliminazione di Giorgia Lopez, la squadra subirà un altro riassestamento con l’ingresso di q-uesta new entry che verrà scelta tra Ayoub e Vincenzo. Chi dei due riuscirà a strappare la maglia della scuola? Insomma i pretendenti per il serale sono sempre di più e sempre più agguerriti. Per sapere come andrà, non perdete tutti gli appuntamenti con Amici di Maria de Filippi.