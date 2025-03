Amici, classifica vocal coach. Deddé furioso: “Chi l’ha fatta”?

E’ andata in onda una nuova puntata del daytime di Amici su Canale 5. Gli allievi sono stati chiamati a radunarsi in una sala per ricevere informazioni sulla classifica decisa dai vocal coach. Tra i ragazzi sono state percepite agitazione e preoccupazione in vista dell’assegnazione del serale e dopo l’elenco pubblicato dagli insegnanti non sono mancati commenti inappropriati da parte di qualcuno degli alunni tra cui Deddè.

Amici, la classifica dei vocal coach

I vocal coach sono stati chiamati dagli autori a stilare la classifica degli allievi, dal più al meno meritevole, per l’assegnazione del serale. Il primo della lista è Nicolò. In seconda posizione c’è Chiamamifaro e al terzo posto Trigno. Gli ultimi tre classificati sono stati Antonia, Deddè e Luk3. Tale scelta da parte degli insegnanti ha deluso amaramente il giovane ragazzo Deddè che non ha perso occasione di commentare l’accaduto.

Deddé deluso

Una volta letta la classifica dei vocal coach, Deddè ha commentato affermando di essere molto deluso dal risultato ottenuto. Dal canto suo non si meritava il penultimo posto visto che, secondo lui, non ha mai avuto comportamenti e atteggiamenti inappropriati nei confronti dei professori. Da persona matura ha riferito di voler parlare con i vocal coach per avere maggiori informazioni sulla decisione. Così poco dopo è stato contattato dalla professoressa Pettinelli.

La reazione del pubblico

Le parole di Deddé non sono passate inosservate e sono molti gli utenti su X che non hanno potuto fare a meno di commentare la sua reazione al penultimo posto. Qualcuno ha riferito che l’allievo è diventato insopportabile e molto lamentoso a differenza di altri allievi che, invece, continuano ad impegnarsi e fare del loro meglio per conquistare la maglia della finale.

Per quanto riguarda il terzultimo posto di Antonia, invece, c’è chi si trova d’accordo con i professori dal momento che l’allieva è molto ritardataria e casinista agli occhi del pubblico. Tuttavia, qualcun altro ha tenuto a precisare che l’alunna non ha mai perso occasione di farsi valere e portare avanti il suo percorso a testa alta.

C’è chi, poi, non ha potuto fare a meno di ribadire il fatto che negli ultimi tempi anche Amici sembra essere sempre uguale come se gli insegnanti seguissero un copione.

Il destino di Amici

Che anche il talent di Maria De Filippi sia destinato a finire? E’ ancora presto per dirlo ma sono tanti i telespettatori che criticano alcune scelte degli autori, reputate banali e non più originali come in passato. Chissà se è arrivato il momento di dare una svolta al programma? Non ci resta che attendere per scoprire quali saranno le prossime mosse da parte della padrona di casa e della produzione.