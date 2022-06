Amici, cinque ex allievi tra i ballerini di Battiti Live: i nomi, uno a sorpresa

Ci saranno degli ex allievi di Amici tra i ballerini di Battiti Live 2022. Non è la prima volta che succede, già l’anno scorso per esempio la produzione aveva scelto Tommaso Stanzani, reduce dal successo nel talent show di Canale 5. E questo successo ha fatto sì che venisse confermato anche quest’anno: Tommaso tornerà a Battiti Live. Lo spettacolo musicale itinerante promosso da Radio Norba in giro per la Puglia avrà come protagonisti anche altri ex ballerini della scuola di Maria De Filippi. Uno dei cinque nomi potrebbe stupire e sorprendere il pubblico di Amici!

Chi segue su Instagram i vari ex allievi del talent avrà notato in questi giorni che alcuni sono spesso insieme. Il motivo è uno: sono iniziate le prove per Battiti Live 2022. Nel corpo di ballo ci sono dieci ballerini e la metà sono ex ballerini della scuola di Canale 5. Uno di loro è Tommaso Stanzani e insieme a lui c’è una sua amica ed compagna di classe ad Amici. Uno dei suoi segni particolari è il caschetto ed è una ballerina di latino americani: sì, è proprio Martina Miliddi. Ci sarà anche lei nel corpo di ballo del programma musicale in onda su Italia 1!

Ma Stanzani da qualche mese appare spesso sui social anche insieme a un’altra ex allieva di Amici, stavolta dell’ultima edizione. E anche con lei condividerà l’avventura di Battiti Live quest’anno: si tratta di Cosmary Fasanelli. Gli ultimi due ex allievi sono tra i più amati dell’edizione numero 21 del talent show. Uno è stato il vero mattatore dell’ultimo Serale, e sì è proprio lui.

Completano i cinque ballerini di Amici a Battiti Live proprio loro: Christian Stefanelli e Nunzio Stancampiano! Sono loro quindi i volti già conosciuti dal pubblico Mediaset che danzeranno sul palco di Radio Norba. Chi non riuscirà a vederli dal vivo nelle tappe di Battiti Live dovrà attendere la messa in onda delle puntate su Italia 1. L’appuntamento dal vivo è per il 17 e 18 giugno a Bari, il 2 e 3 luglio a Gallipoli e il 10 luglio a Trani.