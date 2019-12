Amici, “Celentano ignorante”: scontro con i prof, poi Skioffi si ribella

Amici 19, la squadra di Gaia si ribella ai professori: cosa è successo dopo la puntata

Nel daytime di Amici 19 di oggi abbiamo visto cosa è successo dopo la puntata di sabato scorso. Rientrati nella scuola, la squadra di Gaia ha avuto un momento di alta tensione e nervosismo. In particolare Skioffi e Giorgia hanno avuto qualcosa da ridire sugli insegnanti. Partiamo dal cantante, che ha notato un comportamento ai suoi occhi poco corretto da parte dei prof di canto. Secondo Skioffi, i giudici parlerebbero tra di loro durante le esibizioni e perdendo quindi un venti o trenta secondi della stessa, dando quindi il proprio giudizio senza aver ascoltato bene. Skioffi ha anche fatto notare altro, ovvero che Anna Pettinelli a volte sbuffa quando parlano. Giorgia ha aggiunto di aver notato lo stesso comportamento, ma aggiungendo poco dopo altro.

Giorgia ad Amici esagera: “La Celentano è ignorante, se lo vuole far dire”

Martina infatti ha detto alla sua compagna di squadra che la Celentano non l’ha neanche guardata, ma di questo Giorgia è sembrata non tanto meravigliata. La ballerina infatti ha detto: “È ignorante, mi dispiace. Questo non è essere maestra. A me della Celentano non me ne frega più un ca..o. Il pregiudizio è da ignoranti, evidentemente se lo vuole fare dire”. Giorgia si è collegata a un episodio avvenuto a lezione e in cui ha capito che alla Celentano non piace come ballerina “a prescindere” da tutto. Dopo questi giudizi, i professori hanno convocato la squadra di Gaia per un confronto diretto. Ha iniziato a parlare Alessandra Celentano, rivolgendosi a Giorgia: “In generale sei volgare scurrile e fuori luogo. Io sono insegnante ma sono un giudice qui. Ti è chiaro questo? E soprattutto se ti dovessi dire veramente cosa penso di te come ballerina sarebbe terrificante”.

Amici daytime, la Celentano bacchetta Giorgia: “Non ti devi permettere”

Giorgia non si è mossa dalla sua posizione, così la Celentano ha proseguito: “Prima di tutto come ti permetti a dire una cosa del genere? E soprattutto in maniera così volgare. Un conto è fare l’insegnante a lezione, un conto è dire se mi piaci o non mi piaci come ballerina. Siccome proprio non mi piaci, a prescindere certo. E non ti devi permettere di dire determinate cose”. La ballerina ha provato a spiegare il suo punto di vista: “A prescindere secondo me non è una forma di intelligenza”. La Celentano ha negato di aver usato l’espressione “a prescindere”, poi Giorgia è stata sul punto di piangere quando la prof le ha detto che lei poteva parlarle sopra e il contrario no. “E perché? Questo non è umano”, ha replicato Giorgia.

Giorgia Amici, Alessandra Celentano non cambia idea: “Non ho pregiudizi, ti trovo finta quando balli”

La Celentano non si è lasciata intimorire e ha aggiunto: “Io non ho pregiudizi nei tuoi confronti, come ballerina non mi piaci. A prescindere da cosa? Ti ho spiegato che un conto è fare correzioni e migliorare, ma non mi piaci come ballerina. Ti trovo finta quando balli. Stai spostando il centro sull’umanità. Se sei così tanto brava a ballare, balla di più e parla di meno. Ti ribadisco il concetto che tu non mi piaci come ballerina”. A questo punto è intervenuta Veronica Peparini, che crede molto in Giorgia, e per questo ha voluto fermarla. La coreografa ha spiegato alla sua ballerina: “Alessandra ha un’idea di ballerino che è quella e non gliela puoi cambiare. Cerca di avere rispetto nei modi in cui vengono dette le cose”. Anche Anna Pettinelli ha spiegato a Giorgia che non si tratta di pregiudizi.

Skioffi contro i prof di canto ad Amici, Stash lo riprende: “Non potete permettervi”

Chiarita la situazione con Giorgia, i prof di canto hanno chiesto a Skioffi di esprimere il suo pensiero. Stash è stato prima molto duro: “Non potete permettervi di dire una cosa del genere. Se vedi che io parlo è tutto relativo a quella performance”. I prof non si sono sentiti mancare di rispetto, ma non hanno gradito le parolacce e il parlare di fastidio. In un secondo momento, Stash ha riconosciuto di aver provato gli stessi timori di Skioffi quando era dall’altra parte e i prof insieme hanno spiegato che se parlano tra di loro è per confrontarsi su quella esibizione.

Amici, Skioffi spiega la sua posizione ai prof: “Sono paure”

Poi i prof hanno riconosciuto: “Tu ti sei innervosito su una cosa che è normale quando si viene giudicati da qualcuno”. La Pettinelli ha chiesto a Skioffi se ha percepito non abbastanza impegno da parte dei giudici. Lui ha risposto così: “Ho pensato questo, però sono contento che ora siamo qui e ne abbiamo parlato. Io sono paranoico, penso troppo. Sono paure di una persona che non sa come funzionano le cose”. Lo scontro si è trasformato in un confronto, che ha portato la squadra a togliersi dei dubbi sui professori dunque tanto di guadagnato.