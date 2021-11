Nella puntata di oggi di Amici 21 è andata in scena la sfida tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Le due insegnanti avevano già deliziato il pubblico con un ballo nelle scorse settimane insieme a Raimondo Todaro, così Maria De Filippi ha deciso di metterle in sfida. Hanno preparato un passo a due, una rumba per la precisione, e si sono esibite nella puntata di domenica 28 novembre 2021. La dimostrazione del passo a due è stata fatta da Raimondo Todaro e Francesca Tocca, e sono stati bellissimi. Poi la Tocca si è spostata in postazione giudice e ha assistito alla gara.

Prima di far esibire le due professoresse, Maria ha preso la parola e ha fatto una citazione a Ballando con le Stelle. Le è sembrato doveroso, come ha detto, visto che c’erano in gara due Vip e hanno ballato con Todaro. Queste le parole della conduttrice:

“Voi siete due Vip, Raimondo è il professionista a disposizione. Salutiamo Ballando con le Stelle, perché in qualche modo mi sembra doveroso”

Maria ha scherzato con la Celentano per tutto il tempo: le ha parlato di fisico, di collo del piede e di tutte le cose che lei ha sempre rimproverato e ricercato negli allievi. Prima che si esibisse la maestra Alessandra, la padrona di casa ha persino riletto la lettera della sfida per ricordare a Francesca Tocca cosa doveva tenere d’occhio nell’esibizione. Si sarà lasciata intimidire la Cele? Ovviamente no, anzi durante il passo a due con Raimondo le ha lanciato delle occhiatacce!

A fine esibizione, Alessandra Celentano ha baciato Todaro a sorpresa! Non era previsto nella coreografia, infatti con Lorella non c’è stato nessun bacio. Maria ha subito fatto notare: “Quando balla perde la testa!”. Lo stesso Raimondo ha detto che non era previsto il bacio, in più dato davanti a Francesca Tocca, la sua compagna. Lei ovviamente è stata al gioco e non era per nulla infastidita, tra l’altro Celentano e Todaro hanno giocato sull’accaduto. Lei ha spiegato di averlo baciato perché è stato un bravissimo partner, lui ha replicato così: “E c’era mia moglie, se non c’era mia moglie che facevi?”.

Alla fine Francesca non se l’è sentita di dichiarare una vincitrice, si è limitata a evidenziare i pregi di una e dell’altra esibizione. Non c’è stato nessun vincitore oggi, ma la De Filippi si farà carico la prossima settimana di una nuova sfida. Lei non avrà problemi, ha detto, a dichiarare una vincitrice tra Celentano e Cuccarini!