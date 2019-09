Amici Celebrities, Massimiliano vs Raniero: cosa pensano l’uno dell’altro

Amici Celebrities, Massimiliano Varrese e Raniero Monaco di Lapio: ecco cosa pensano l’uno dell’altro

La prima puntata di Amici Celebrities è andata in onda sabato 21 Settembre ed ha portato a casa un gran risultato. Questo nuovo format, ideato da Maria De Filippi, piace e con esso anche il cast che ne ha preso parte. I vip in gara sono 12, 6 formano la squadra bianca e 6 formano la squadra blu. La rosa dei partecipanti è piuttosto variegata. In essa infatti possiamo trovare la star del calcio Ciro Ferrara, il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia, l’imitatrice Francesca Manzini, l’attrice Laura Torrisi e tanti altri volti che già conosciamo benissimo. Tra i concorrenti ci sono anche l’attore Massimiliano Varrese, che abbiamo conosciuto in tante fiction italiane, e Raniero Monaco di Lapio che abbiamo visto prima nella settima edizione del Grande Fratello (nel 2007) e poi in alcune fiction italiane come, per esempio, Rosy Abate e Che Dio ci Aiuti. E proprio di questi ultimi due volti appartenenti al mondo dello spettacolo andremo a parlare adesso.

Amici Celebrities, Massimiliano Varrese: “Raniero è una persona forte”

Come sicuramente saprete Massimiliano e Raniero concorrono uno contro l’altro specialmente perché appartengono alle squadre opposte. Il primo infatti appartiene alla squadra bianca e il secondo a quella blu. Ad entrambi la redazione di Amici Celebrities ha chiesto di indicare chi sia il proprio antagonista e l’uno ha fatto il nome dell’altro. Alla domanda “Chi è il tuo antagonista?”, Massimiliano Varrese ha risposto così: “Raniero, credo. Perché è un attore, lui è biondo, io sono moro. Fisicato lui, più di me. Da quel poco che ho intravisto è forte come persona anche lui”.

Amici Celebrities, Raniero Monaco di Lapio: “Io e Massimiliano siamo molto diversi”

Raniero Monaco di Lapio alla domanda dello staff di Amici Celebrites si è espresso così: “Secondo me Massimiliano perché ha un forte mondo emotivo. È una persona che sto osservando molto. Conosce il suo stesso mondo emotivo quindi sa ‘entrare, prendere, lavorare, strumentalizzare’ a favore suo. Siamo talmente diversi che è più una questione di sfida e nient’altro”.