Amici Celebrities, Francesca Manzini risponde ad Albano: la lezione di vita

Francesca Manzini, il peso non è più un problema. Ad Amici Celebrities, la speaker radiofonica si è esibita in una coreografia incassando i complimenti di Giuliano Peparini. Anche Albano, ospite speciale della terza puntata dello show di Canale 5, ha apprezzato la performance: “Bravissima e aggiungo che quei 15 grammi in più che hai….”. “Io me ne frego signor Albano”, la risposta sorridente di Francesca. Il cantante pugliese ha aggiunto: “Una donna deve essere anche così”. A questo punto la Manzini si è sfilata la felpa, rimanendo in pantaloncini e canottiera, e facendo un giro su stessa, quasi a sfidare il mondo e le eventuali critiche. Infine è arrivata la chiosa, la massima, la lezione di vita: “La passione non ha peso”.

Francesca Manzini di Amici Celebrities e l’anoressia: “Quando l’incubo sembrava finito precipitai nella bulimia e fu ancora più brutto”

Ricordiamo che Francesca Manzini, in passato, ha vissuto l’incubo dell’anoressia. “A 18 anni mi portarono per la prima volta in televisione, su Rai 1. Purtroppo, però, in quel periodo cominciò un momento molto brutto della mia vita. Caddi in preda dell’anoressia”, ha confessato di recente a Spy Magazine. Fu un momento difficile, il baratro era lì a un passo, soprattutto dopo che le lancette della bilancia, un giorno, segnarono i 47 kg. “Quando l’incubo sembrava finito precipitai nella bulimia e fu ancora più brutto”, ha dichiarato, “Di notte aprivo il frigo e mangiavo in maniera spropositata”.

“La passione non ha peso”. La massima di Francesca lascia il segno

Oggi quel periodo buio è alle spalle. Francesca è una donna rinata, rigenerata. Sorride alla vita e non ha più alcun problema a mostrare la sua forma fisica, qualunque essa sia. Il peggio se lo è lasciato dietro le spalle, assieme agli spettri del passato. Dopotutto “La passione non ha peso”. La massima ha lasciato il segno sui social. Tanti gli utenti Twitter che l’hanno ripresa, facendone uno slogan.