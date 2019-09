Amici Celebrities, concorrenti ufficiali e quelli in forse: ultime news

Amici Celebrities chi sono i concorrenti, ufficiali e in forse

Amici Vip che ha cambiato nome in Amici Celebrities sta per arrivare. I motori del programma si stanno scaldando e piano piano stiamo venendo a sapere chi sono i personaggi che ne prenderanno parte. Il cast si preannuncia a dir poco esplosivo, questa prima edizione di questo ‘nuovo’ format siamo certi che non deluderà nessuno ma che, anzi, porterà a casa un gran successo. Ieri sera è poi apparso il primo promo del programma grazie al quale abbiamo potuto scoprire i primi 4 nomi dei concorrenti ufficiali. In realtà alcuni di questi nomi li avevamo già presente grazie ai retroscena di Blogo, ora però ne abbiamo proprio la conferma. I 4 nomi ormai certi sono: Joe Bastianich, Ciro Ferrara, Emuanuele Filiberto di Savoia e Laura Torrisi. In forse invece ne abbiamo molti altri: Chiara Giordano, Pamela Camassa, Filippo Bisciglia, uno tra Claudio Amendola e Luca Argentero, Alberto Urso, Irama, Annalisa, Francesca Manzini, Giordana e Platinette.

Amici Celebrities: anche Filippo Bisciglia nel cast?

Grazie a Blogo, siamo venuti a conoscenza che nella rosa dei partecipanti ad Amici Celebrities ci sarà, molto probabilmente, Pamela Camassa. Poche ore fa, però, è spuntata un’indiscrezione che ha fatto felice specialmente i fan di Temptation Island. Nel programma che presto arriverà, infatti, potrebbe esserci anche Filippo Bisciglia. Lui oltre ad essere bravissimo a portare avanti i programmi, in tanti sognano di vederlo alla conduzione di altri programmi, sa cantare benissimo e ne ha dato dimostrazione nella trasmissione di Carlo Conti Tale e Quale Show. Da quello che si può intendere è che Filippo ad Amici Celebrities non si scontrerà con nessuno perché il suo ruolo sarà quello di ‘allenatore’. Pare infatti che in conduttore romano stia allenando la sua fidanzata, Pamela Camassa.

Amici Celebrities: spunta il nome di Chiara Giordano

Sempre Blogo ci fa sapere che molto probabilmente ad Amici Celebrities prenderà parte anche Chiara Giordano, ex postina di C’è posta per te ed ex moglie dell’amato attore Raoul Bova. Chiara pare avere una grande passione per la danza, di recente infatti ha partecipato ad una competizione internazionale di danza. Dunque è molto probabile che ad Amici Celebrities potrà sfoggiare la sua abilità nel ballo dimostrando quanto è grande il suo amore per la danza.