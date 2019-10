Amici Celebrities anticipazioni quarta puntata: chi è stato eliminato e chi è stato ripescato

Martedì 8 ottobre si è registrata la quarta puntata di Amici Celebrities, che andrà in onda su Canale 5 mercoledì 9 ottobre. Il talent show ha abbandonato il sabato sera per via della partita della Nazionale italiana in programma il 12 ottobre ma pure perché il 19 ottobre partirà la nuova edizione di Tu si que vales. La nuova puntata di Amici Vip non sarà più condotta da Maria De Filippi: la moglie di Maurizio Costanzo ha lasciato il posto a Michelle Hunziker, che non ha potuto registrare i primi tre appuntamenti per via del suo impegno quotidiano a Striscia la notizia. La conduttrice svizzera resterà al timone del programma per le restanti tre puntate: la finale, che sarà in diretta, è prevista salvo cambiamenti per il prossimo mercoledì 23 ottobre.

Ciro Ferrara torna in gara ad Amici Celebrities 2019

Come rivela il Vicolo delle News, nella quarta puntata di Amici Celebrities è tornato in gara Ciro Ferrara. La produzione, con la consulenza di tutor e giudici, ha deciso di fare un ripescaggio tra Joe Bastianich della Squadra Blu e l’ex calciatore, componente della Squadra Bianca. Ad avere la meglio è stato proprio Ferrara, che ha così riabbracciato Filippo Bisciglia e company. La prima manche è stata vinta dai Bianchi che hanno mandato in sfida Francesca Manzini dei Blu. La compagine guidata da Alberto Urso si è invece aggiudicata la seconda manche e ad avere la peggio è stato Massimiliano Varrese, costretto a scontrarsi con Francesca.

Francesca Manzini ha perso contro Massimiliano Varrese

L’eliminata della puntata è stata proprio Francesca Manzini, che non ha preso bene questo risultato tanto che è scoppiata a piangere. Prima di andare via, però, la giovane ha voluto fare un’ultima esibizione: ha cantato Gli uomini non cambiano e ha parlato del rapporto difficile col padre.

Ospiti e giurato speciale della nuova puntata di Amici 2019

Il quarto giudice della quarta puntata di Amici Celebrities è stato l’attore Giulio Scarpati, che ha pure battibeccato con Emanuele Filiberto di Savoia. Tra gli ospiti: il rapper Fred De Palma, l’ex allievo del programma Riki e il comico Andrea Pucci.