Amici, casa divisa: LDA contro Serena, nel caos sbuca “povero gabbiano”

Accesissimo scontro oggi nel daytime di Amici 21: perché Albe e Serena hanno litigato con LDA? Il problema è sempre lo stesso: la pulizia della casetta. Sullo scontro però la casetta è sembrata divisa in due, tra chi ha appoggiato la rivoluzione di LDA e chi invece ha condannato il suo comportamento. Come visto nel daytime tutto è partito dal turno di Serena e Albe nell’ordine generale della casa dove vivono. I due si erano appisolati insieme sul letto, ma pare avessero chiesto di essere svegliati per fare il loro dovere. LDA ha chiesto di non svegliarli, però, per una rivincita personale su Albe. Quest’ultimo infatti aveva aggredito Luca appena sveglio la mattina precedente perché non aveva fatto la sua parte nelle pulizie e si era addormentato.

Secondo LDA, quindi, fare ciò che avrebbero dovuto fare loro era un modo per far capire ad Albe che può succedere di addormentarsi o di tardare nel fare le pulizie. Pare infatti che la ballerina rimproveri subito e spesso più di qualcuno appena tardano nei turni. Nel frattempo Alice non ha dato ascolto a LDA ed è andata a svegliare la coppietta. Albe e Serena si sono svegliati già infuriati con LDA. Il cantante è stato il primo a reagire: “Che testa di ca..o, che bambino di me..a”. Poi Albe è andato in casetta e ha dimostrato di aver già capito il motivo della mossa dell’amico, aggiungendo che aveva messo la sveglia per pulire e mettere in ordine quando tutti avrebbero lasciato lo spazio comune.

“Ma tu sei un bambino del cavolo”, ha aggiunto Albe contro LDA. A questo punto è intervenuto Crytical per far capire ad Albe che stava in un certo senso esagerando. Nunzio ha fatto presente invece che in alcune occasioni sono andati a chiamarli anche in bagno, senza neanche aspettare che uscissero. Insomma che anche loro facessero le pulizie quando volevano, come avrebbero voluto fare Albe e Serena riposando e mettendo la sveglia per dopo. “Ringrazia Alice che ti ha svegliato”, queste sono state le uniche parole di LDA ad Albe.

La discussione si è accesa quando è arrivata Serena, che dall’altra stanza ha cominciato ad attaccare LDA: “Mi fa proprio morire dalle risate, quello. L’ho sentito da lontano”. In realtà però LDA ce l’aveva solo con Albe, non con Serena. Quando D’Alessio ha usato l’ironia per rispondere ad Albe e ha detto che aveva semplicemente voglia di pulire, Albe e Serena sono partiti in quarta e gli hanno detto che lui non fa mai niente e non pulisce mai niente.

Serena sbotta ad Amici: “Vi mancano le pa..e, Luca paladino del niente”

LDA si stava concentrando solo nella discussione con Albe e gli ha confermato, tra le righe, che la sua era una vendetta. “Per farti capire che stamattina potevi evitare di fare quella uscita di ca..o, perché potrebbe succedere a tutti. Lo hai detto con toni sbagliati”, ha detto LDA. Mentre LDA ha abbandonato la discussione, Serena l’ha estesa a tutta la casetta:

“La cucina sta sempre pulita, la mattina e la sera. Vi faccio mangiare e cucinare nel pulito ragazzi. Quindi non mi venite a fare la morale. Vi mancano le pa..e di venirmi a svegliare? Che problemi avete? Luca è il paladino del niente, perché non fa niente in questa casa. Lascia cappelli ovunque, tutta la sua roba è in giro per casa”

Sentendosi chiamato in causa, LDA è tornato in cucina e ha detto a Serena che stando in pace con la sua coscienza non doveva prendersela così tanto. La coppia e LDA hanno continuato a litigare, quindi Albe ha urlato verso Luca:

“Lo hai fatto apposta, sei un bimbo, è una bambinata. Ma cosa mi devi insegnare? Che hai 18 anni e io ne ho 23? Cosa mi devi insegnare? Mi dà fastidio che fai il supponente con me”

Nel mentre LDA lo invitava a calmarsi, ma forse è stato il primo a perdere la calma quando ha sentito la frase sull’età. E quindi ha sbottato: “Che io ho 18 e tu 23 a me non mi interessa proprio”. In realtà ha usato un’espressione napoletana per dirlo, ma rispondendo in dialetto – come può succedere in un momento di nervosismo – ha irritato Albe. Secondo quest’ultimo LDA avrebbe usato il napoletano solo per fare il “f.go”. Per LDA i due stavano esagerando, li ha invitati a mettere in ordine il resto della stanza – lui aveva pulito solo il bancone cucina – anziché parlare. Anche stavolta Albe lo ha attaccato, mentre Serena ha aggiunto: “Continui a starmi sul ca..o sempre di più”. La discussione si è allargata a tutta la casa.

Io ancora ferma a

lda: “che tu tieni 21 anni e io 18 m pass manc po cazz”

VI PREGO MORTA A TERRA ⚰️⚰️⚰️ #amici21 pic.twitter.com/ftlSlYED0A — Estanca (@ESTANCA2) March 9, 2022

Dario ha criticato LDA, altri invece si sono schierati dalla sua parte. Luca ha continuato a spiegare perché ha agito come ha agito: per far capire che può succedere di tardare nelle pulizie. Pare inoltre che Serena rincorra le persone anche per due minuti di ritardo, per questo lui ha trovato incoerente il suo andare a dormire. “Può succedere a tutti”, ha detto LDA, ma Serena ha risposto “A me non può succedere”. Quindi la ballerina ha attaccato Luca per cose successe in precedenza, ma LDA non ha gradito: “Lo dai qual è il fatto Serena, che a te ti gira così tanto il ca..o per questa cosa, tu stai impazzendo e mi devi sputare me…a addosso adesso”. Nunzio ha preso le difese di LDA, invitando gli altri a non rinfacciare cose successe in passato. LDA ha perso la pazienza con Serena:

“Per un ca..o di bancone tu stai dicendo non fai niente, non fai un ca..o, fa tutto Aisha. Tu la devi finire di fare ste cose qua, perché non è giusto nei confronti dell’altra persona. Se tu oggi mi dici una cosa, non ti rinfaccio che sei sempre cattiva e hai sempre dei modi di me…a. Alla gente non si rinfacciano le cose, soprattutto quando sono passate e strapassate”

LDA è andato via sbattendo la porta, anche stavolta Dario si è schierato contro di lui definendolo esagerato. Albe ha rincorso l’amico fuori in veranda e si sono chiariti. Nunzio, Gio Montana, Christian, Luigi si sono uniti a loro fuori. LDA ha fatto capire ad Albe che tra loro era finita lì, è stata Serena a continuare e ad aggiungere il carico da novanta. Albe ha difeso la fidanzata, ma gli altri presenti gli hanno spiegato che nessuno stava dicendo a Serena che non fa niente in casetta. Pare che il comportamento di Serena non piaccia a tanti in casa. “Lei va a pressare le persone”, ha spiegato Gio. Appena Serena ha detto che lei non si innervosisce facilmente c’è stata una risata generale, inoltre.

Amici 2022, Serena bacchetta Nunzio e qualcuno lo definisce “Povero gabbiano”

Alla fine LDA si è calmato e si è chiarito anche con Serena, che stava andando avanti a ruota libera. Luca ha anche chiesto scusa per aver urlato e sbattuto la porta. Nel frattempo però c’è stato un confronto generale nel quale qualcuno si è schierato con Albe e Serena, ovvero Dario e Sissi in particolare, e tanti altri con LDA. Aisha ha confermato che sveglia Luca nei loro turni a volte, ma ha fatto pure capire che ci sono modi e modi. Ma ha pure aggiunto che se una persona è responsabile non ha bisogno che altri devono chiamarla, e in questo caso forse si riferiva a LDA. Serena l’ha presa come un affronto personale, ma LDA voleva solo vendicarsi di Albe. Nunzio si è schierato con LDA, Dario lo ha attaccato perché stava ridendo.

Il ballerino di Todaro però ha fatto presente che Serena ha degli atteggiamenti che possono dar fastidio ad alcune persone, facendo dei nomi anche. Serena non vede nulla di sbagliato nel suo comportamento e ha urlato, letteralmente: “Io lo faccio con tutti da settembre, chi ca..o sei tu?”. Nunzio le ha fatto capire che però è sbagliato. Quindi si è aggiunta Sissi alla discussione, ma non ne sono venuti a capo. La ballerina ha fatto capire che si prende la briga di stare dietro a tutti nelle pulizie per evitare di prendere altri provvedimenti disciplinari.

In tutto ciò, Nunzio continuava a ridere e Serena lo ha bacchettato: “Quello continua a ridere. Te lo dico che un giorno ti mando a quel paese, non sto scherzando. Sono seria proprio”. Per concludere in bellezza questo caotico daytime di Amici 21 con la lite tra LDA, Albe e Serena, mentre la ballerina rimproverava Nunzio si è sentito qualcuno cantare “Povero gabbiano”. Secondo i social è stato Nunzio stesso, ma potrebbe essere stato qualcun altro che lo ha cantato per lui mentre veniva bacchettato da Serena. Forse Christian.