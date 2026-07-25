Amici cambia pelle, eliminati i prof: quali figure li sostituiranno e quali non vedremo più nello show

Ad Amici di Maria De Filippi non ci saranno più i professori: lo ha annunciato Dagospia, spiegando che al posto degli insegnanti saranno nominati dei “commissari tecnici“, alcuni dei quali, molto probabilmente, saranno i prof della scorsa edizione. Il portale diretto da Roberto D’Agostino, inoltre, ha confermato che il programma aprirà le porte anche alle discipline sportive. Dunque il format dovrebbe cambiare pelle. Ammesso e non concesso che avvenga questo drastico mutamento, la scelta di apportare radicali modifiche avrebbe origine nel calo degli ascolti dell’ultima stagione.

Amici, l’indiscrezione: niente più prof, casting e daytime rivoluzionati

Le novità dovrebbero essere molte. Come rivelato da Gabriele Parpiglia e confermato da Fanpage.it, il daytime come lo si è conosciuto dovrebbe sparire. Si starebbe pensando di puntare su una versione “più snella” in cui si presume verrà dato spazio alla pura didattica, riducendo il racconto relativo alle dinamiche di convivenza. E ancora, Maria De Filippi e il suo staff starebbero ragionando sui casting. In particolare si vorrebbe arruolare allievi che hanno una certa solidità artistica e non più quelli totalmente in erba.

Le voci sui nuovi prof: spuntano i nomi di Amadeus, Madonia, Ambra e Sakara

Per quanto riguarda i prof, che come detto dovrebbero diventare “commissari tecnici”, sarebbero certi di essere riconfermati Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Anna Pettinelli non farà più parte del corpo docente (la si ritroverà su Rai 1 impegnata come concorrente a Tale e Quale Show). Dubbi anche sulla permanenza di Veronica Peparini.

Il giornalista Santo Pirrotta, attraverso le colonne di Vanity Fair, ha spiegato che Pettinelli potrebbe essere sostituita da Ambra Angiolini, con la quale Maria De Filippi avrebbe giàù un’intesa. Però, non si esclude nemmeno che possa essere Amadeus a raccogliere l’eredità della speaker radiofonica. Per quanto riguarda la danza, nelle ultime ore è spuntato il nome di Angelo Madonia, ex volto di Ballando con le Stelle nonché compagno di Sonia Bruganelli.

Nei giorni scorsi, inoltre, a proposito dell’introduzione delle discipline sportive, Gabriele Parpiglia ha scritto nella sua newsletter che potrebbe trovare spazio la boxe e che ci sarebbero già stati contatti tra la produzione di Amici e Alessio Sakara. Il campione di MMA e conduttore di Tu sì que vales potrebbe essere quindi uno dei nuovi “commissari tecnici” del programma.