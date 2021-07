Amici, Bryan Ramirez e Paola De Filippis si sposano: la speciale proposta

I due ex allievi della Scuola di Amici di Maria De Filippi convoleranno a nozze. Bryan Ramirez e Paola De Filippis sono pronti a diventare marito e moglie. La proposta di matrimonio è arrivata nelle scorse ore ed è stata prontamente condivisa dai due protagonisti. Bryan e Paola hanno preso parte alla 17esima edizione del talent di Canale 5. Entrambi ballerini, hanno avuto due percorsi distinti e separati.

Ramirez riuscì ad approdare al Serale, arrivando a conquistare il secondo posto nel circuito di danza, subito dopo Lauren Celentano. Ma Paola non prese la stessa direzione del collega, tanto che per lei fu più difficile lasciare la Scuola. Infatti, la De Filippis fu eliminata solo dopo poche puntate dall’inizio di quell’edizione. Dunque, il pubblico non ebbe modo di conoscerla bene.

La loro storia d’amore, inoltre, non nacque all’interno del talent. Tra loro ci fu solo un sereno rapporto di amicizia, nel corso di questa esperienza sul piccolo schermo. Bryan era ancora fidanzato con un’altra ragazza, Chiara. Una volta concluso il suo percorso nel programma di Maria De Filippi, il ballerino mise fine a questa relazione.

Ed ecco che nel 2018 incontrò nuovamente Paola e nacque in quel momento la loro lunga relazione. Non si sono mai più separati, come è possibile anche comprendere dai loro rispettivi profili social. Per Bryan e Paola di Amici è ora arrivato il momento di diventare marito e moglie. La proposta di matrimonio è avvenuta a Cefalù, in Sicilia, sulla spiaggia.

Un tramonto che la De Filippis non dimenticherà mai. Le immagini da loro condivise vedono il ballerino inginocchiato mentre fa la sua proposta. Su Instagram, lui annuncia che Paola gli ha detto sì.

“Oggi ti ho chiesto di sposarmi perché sono sicuro che sei tu la persona che voglio nella mia vita una e mille volte e perché sono sicuro che amori come il nostro sono pochissimi… Siamo e saremo tu e io contro il mondo”

La De Filippis è rimasta a fianco di Bryan anche nei momenti più difficili. Lui stesso ammette che, quando è caduto, ha sempre avuto il suo appoggio. Da quando c’è Paola nella sua vita, tutto è cambiato per il ballerino.

Ovviamente, non è mancata la dedica della ballerina sul social. Anche lei ha condiviso le foto che riprendono alcuni momenti della proposta di matrimonio e ha ammesso di sentire ancora il cuore che le trema.

Bryan è riuscito a renderla “la donna più felice di questo mondo”. Per lei sembra tutto sogno e ora deve realizzare che si tratta della realtà. Non sono tardati ad arrivare i commenti di auguri dei fan, ma anche di altri ex allievi di Amici.

In particolare, si fanno notare quelli di Carmen Ferreri, Federico Baroni, Luca Vismara e Giordana Angi.