Amici, bellissimo dialogo tra donne: Aisha, D’Amario, Tocca e le insicurezze

Maria De Filippi ha abituato da tempo ormai il suo pubblico a seguire i momenti delle sue trasmissioni che fanno da specchio alla realtà. La conduttrice si fa portavoce spesso di battaglie che si combattono lontano dal piccolo schermo, anche per essere d’aiuto a chi magari in quel momento segue da casa e ha bisogno di un sostegno in più. Lo fa da tempo a Uomini e Donne, con il trono gay e il trono trans per esempio, e ha iniziato a farlo anche ad Amici 21. Quest’anno sta mostrando più volte nel daytime dei bellissimi confronti tra donne, e non è detto che non arrivino anche quelli tra uomini.

Il tema dei confronti è l’accettazione, quindi si mettono a confronto le insicurezze che ogni donna ha. Anche la più sicura di sé e ha un piccolo dettaglio che non sopporta di sé stessa, che sia fisico o meno. Aisha è una delle alunne protagoniste di questa pagina di vita ad Amici, così come lo è stata anche Nicol nelle passate settimane. Già una volta Francesca è finita in lacrime aprendosi di più, oggi è successo di nuovo. Al termine di una lezione, Maria ha invitato Elena D’Amario e Francesca Tocca a fermarsi con Aisha in sala prove. Le ha messe di fronte, separate da un plexiglass per il Covid, e ha intavolato la conversazione.

Maria ha chiesto a Francesca di spiegare ad Aisha perché si sente sempre sbagliata. In un primo momento la Tocca non è riuscita a parlare, appena apriva bocca iniziava a piangere. Ha ammesso di avere molte insicurezze però non riusciva a condividerle. Forse anche per le telecamere, ma pare faccia proprio parte del suo carattere. Aisha invece è riuscita già ad aprirsi di più rispetto a quando è arrivata ad Amici 21, per cui ha iniziato lei a parlare. La cantante di Lorella Cuccarini ha spiegato di aver iniziato un lavoro su sé stessa grazie al quale riesce a non pensare a come appare agli occhi della gente. Anche perché molte volte dei problemi che si fa da sola, per gli altri non sono problemi.

Aisha ha fatto un esempio parlando di alcune macchioline che ha sotto gli occhi e che per lei sono visibili quando non ha il correttore. Eppure quando le fa presenti ad amici e parenti, loro le dicono che non si vedono proprio. “Io però le vedo ed è come se fossero giganti per me”, ha aggiunto. Maria ha spiegato che ha pensato di far confrontare Aisha e Francesca per far capire alla prima che anche una bellissima ragazza come la Tocca ha delle insicurezze. La ballerina di latino non riusciva ancora a parlare.

L’allieva ha proseguito ed è stata lei a questo punto a rincuorare la Tocca, ha detto che spesso siamo i primi a essere cattivi con noi stessi, più di quanto possano esserlo gli altri. E ancora: “Come pretendiamo di piacere a noi stessi se siamo i primi ipocriti, sono cose che gli altri non vedono. Ed è complicato da gestire”. Quindi Francesca è riuscita a parlare delle sue insicurezze, dovute anche al lavoro che ha scelto:

“Questo mestiere richiede di essere sempre perfetta all’occhio della gente. Delle volte ci facciamo più problemi noi quando in realtà la gente fuori non li vede questi problemi. Delle volte quando ci sentiamo così non facciamo altro che peggiorare la situazione”

Maria ha dato la parola a Elena D’Amario, secondo cui la consapevolezza di sé stessi e l’autostima è molto importante. Tuttavia il fatto che Francesca non sia consapevole della sua bellezza fa sì che sia una bellezza più autentica: “Questa fragilità, questa inconsapevolezza la rende ancora più bella. Stesso discorso per te, Aisha”. Allora Francesca ha ripreso fiato e ha continuato:

“Io faccio la ballerina, richiede un fisico perfetto. Adesso per i miei standard del passato mi sento fuori forma. Ma torniamo sempre lì. A casa e quando vado in giro per Roma mi sento bene con le forme in più. Quando devo lavorare penso alla gente oppure leggo un commento di troppo e succede questo, invece di darmi forza mi butta più giù. Però io lo so che è più una cosa mia, della mia testa più che degli altri”

Anche stavolta Aisha l’ha consolata, parlando di voci piccolissime che a volte rievocano ricordi e dolori del passato. “Però sto pensando in casa che sto lavorando sulle mie insicurezze”, ha aggiunto la cantante. Sentendo queste parole, e forse riconoscendosi nelle stesse, Francesca Tocca ha ripreso a piangere. Elena ha spiegato che anche dopo anni di carriera non ci si abitua alle critiche, che a volte possono arrivare e ferire, per quanto possano essere piccole. Anche Elena era in lacrime, così Francesca l’ha abbracciata.

Maria si è detta dispiaciuta di averle fatte esplodere chiedendo loro di parlare delle insicurezze. Il suo intento era far capire ad Aisha che anche due donne grandi e all’apparenza bellissime e perfette hanno le loro insicurezze. La conduttrice ha concluso così: “Quello che è stato carino è che Aisha ha consolato voi due”. Francesca ha confermato, ha detto che alla fine è Aisha che sta insegnando qualcosa a loro.