Amici, Ayoub Haraka nuovo ballerino della scuola: l’avvertimento di Timor

Amici 19, il nuovo ballerino Ayoub fa discutere: Federico si oppone al suo ingresso

Amici 19 ha un nuovo concorrente: il ballerino Ayoub Haraka. Non è un volto del tutto nuovo al pubblico di Amici di Maria De Filippi, perché è stato già sfidante nelle ultime due edizioni. Lo abbiamo visto a febbraio del 2019, quando ha sfidato Valentina, e di nuovo a dicembre nell’edizione in corso, quando è stato sfidante di Federico. Proprio quest’ultimo si è lamentato del fatto che Timor Steffens abbia dato la possibilità a due ballerini di sfidarsi per un posto nella scuola, visto che lui ha battuto entrambi. Dal suo punto di vista è stato un rendere vano le sue sfide, visto che poi Ayoub, nello specifico, è comunque entrato nella scuola di Amici. Seppure non avesse nulla contro Ayoub, si conoscono e si frequentano anche fuori dalla scuola. Nel daytime di Amici di oggi abbiamo visto come è proseguito il confronto con Federico.

Ayoub è il nuovo ballerino di Amici 19: ha vinto la sfida d’ingresso con Vincenzo

Timor gli ha spiegato che non deve mai stare tranquillo e che sentirsi in sfida continua, che sia nella scuola come in una compagnia di ballo, è motivo di stimolo e quindi di crescita. Insomma, non deve adagiarsi nei panni di miglior ballerino. Dopo aver chiarito con Federico, Timor ha preso la sua decisione tra Vincenzo e Ayoub, preferendo il secondo perché ritiene abbia più possibilità di prepararsi al meglio per il Serale nel tempo che rimane. Vincenzo ovviamente non ha reagito benissimo, era quasi in lacrime: “È tutto strano, non trovo il senso di farmi entrare prima per fare una giornata e… Potevo capire dopo una o due settimane, però subito così”. Ayoub ha provato a consolarlo e a motivarlo a non mollare, così come ha fatto lo stesso Timor prima di consegnare la felpa di allievo di Amici 19 ad Ayoub.

Amici daytime, Timor mette in guardia Ayoub: l’avvertimento al nuovo ballerino

Ayoub Haraka ha ringraziato l’insegnante per la possibilità che gli ha dato, ma Timor lo ha subito messo in guardia: “Ricorda: le possibilità si danno ma si possono anche togliere”. Si è raccomandato poi con il nuovo ballerino di Amici 19 di onorare questa possibilità ricevuta, aggiungendo parole di fiducia: “Io credo in te e credo che tu possa raggiungere un livello alto”.