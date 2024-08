Amici Ayle: “Circolo vizioso, sostanze”, post spiazzante di coraggio

Con coraggio Ayle di Amici si svela sui social network, dove parla delle sue difficoltà e anche dell’uso di sostanze. Il suo scopo è quello di aiutare altre persone che stanno vivendo o vivranno la sua stessa situazione. Il cantante di Allergica alle fragole si è fatto conoscere nella passata edizione del talent show di Maria De Filippi. Nel programma si è anche parlato del suo deficit di attenzione e iperattività, l’ADHD, sebbene non citata direttamente. Lo stesso artista ne aveva parlato su Musicletter.it, nel 2023, con un video messaggio. Nel corso della sua esperienza nel programma di Canale 5 Anna Pettinelli ha lottato per lui.

Ayle aveva deciso di abbandonare la Scuola di Maria De Filippi, per poi pentirsi poco dopo. Il cantante, una volta tornato a casa, ha cambiato idea e ha scelto di tornare. La sua scelta non ha trovato l’approvazione di tutti nel talent, anzi l’ha trovata in pochissimi. Tra questi, c’era la sua insegnante, Pettinelli. Quest’ultima ha lottato per permettergli di tornare nella Scuola, cercando di far cadere l’attenzione sui problemi che ogni giorno Ayle affronta. Oggi il cantante ha condiviso una foto che lo ritrae con un’espressione triste, accompagnata da un lungo messaggio apprezzato da molti.

Infatti, il post pubblicato da Ayle oggi dopo Amici riceve grandi applausi dai suoi fan e anche da alcuni suoi ex compagni d’avventura. Il cantante inizia il suo messaggio scrivendo che “c’è un lato che ho sempre tenuto nascosto”. Crede, però, che sia arrivato il momento di parlarne “soprattutto per le persone che mi vogliono bene”. A questo punto, l’ex allievo del programma di De Filippi ammette di essere una persona “che ha molte difficoltà a trovare del piacere nelle piccole cose e che ha molte difficoltà a porsi dei limiti”.

Questi problemi purtroppo hanno portato Ayle “a stare male”. Il malessere provato l’ha portato a prendersi “una pausa da tutto e da tutti”. Il cantante non si ferma qui con la confessione a cuore aperto che decide di fare oggi:

“Ho voluto stressare il mio corpo finché la corda non si è spezzata Le cattive abitudini ti portano soltanto ad un circolo vizioso, un loop che si ripete, e ti rovini solo la salute Ho capito che il piacere immediato non esiste, è sono un illusione che le sostanze provocano”

Ayle parla di “sostanze” e chiaramente il pensiero dei fan è andato subito alle droghe. In effetti, non si può pensare diversamente. L’ex allievo di Amici continua il suo messaggio rivolgendosi a chi sta vivendo ciò che sta affrontando lui, dando un importante consiglio: “Non è mai tardi per tornare alla vita reale”. Con questo post, inoltre, il cantante anticipa che presto tornerà con nuove canzoni e che non ha alcuna intenzione di fermarsi.

“La musica è l’unico vero modo che ho per parlare con voi. Vivete una vita sana e cercate di volervi bene”, conclude. Non tardano ad arrivare i commenti da parte dei suoi fan, che gli stanno dando tutto il loro sostegno dopo questo messaggio che infonde speranza e coraggio. Tra i tanti messaggi d’affetto è possibile notare quelli di altri ex allievi del talent show, ovvero Lil Jolie, Holy Francisco e Marisol Castellanos.