Amici, arrestato il ballerino Catello Miotto: era stato accusato di stupro

Pochi giorni fa è arrivata la condanna dopo le accuse di violenza ai danni dell’ex moglie di un amico: finisce in carcere un ex allievo della scuola di Maria De Filippi

È stato arrestato Catello Miotto, il ballerino di Amici delle prime edizioni. La notizia è di oggi: il ballerino è stato arrestato dalla polizia di Fano e dovrà scontare in carcere una pena definitiva di due anni e undici mesi. I fatti risalgono a un po’ di anni fa. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il reato risale a febbraio del 2010. Tutto sarebbe successo a Bagnaia, una località in provincia di Viterbo e stando alla ricostruzione dei fatti Catello Miotto si sarebbe recato a casa dell’ex moglie di un suo amico.

L’ex marito della donna è tornato a casa e ha sorpreso i due insieme, beccandoli proprio durante l’atto. La donna ha accusato Catello di abuso, lui invece si è sempre difeso dicendo che è stato un rapporto consenziente. Il ballerino insomma si è sempre dichiarato innocente, ma dopo un lungo processo è arrivata per lui la condanna definitiva. Il 25 novembre scorso infatti il giudice ha letto la sentenza: condanna a tre anni e quattro mesi per stupro. La condanna è arrivata proprio nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

La vittima si è costituita parte civile e il suo avvocato si era detto molto soddisfatto dell’esito del processo. In questi anni, Catello Miotto è stato ospite a Domenica Live da Barbara d’Urso per raccontare la sua versione dei fatti e per professare la sua innocenza. Era marzo 2014 quando Catello ha parlato nel salotto di Barbara. Dopo la sentenza definitiva, invece, il ballerino ha detto di non essere uno stupratore e di non aver violentato nessuno a TgCom 24.

Catello Miotto ad Amici di Maria De Filippi: è stato un allievo nella terza edizione

Catello Miotto è stato un allievo della scuola di Maria De Filippi nella terza edizione. Il suo non è stato un percorso lineare, perché era stato sospeso temporaneamente per motivi disciplinari. L’espulsione del ballerino non è stata definitiva, infatti dopo poche settimane è stato riammesso nella scuola. Era arrivato alla fase finale del programma, ma quella edizione fu vinta da Leon Cino. Seconda classificata invece Sabrina Ghio, che poi abbiamo ritrovato sul trono di Uomini e Donne.