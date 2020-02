Amici anticipazioni, altre due eliminazioni: cosa è successo a porte chiuse

Anticipazioni Amici 19, due eliminazioni a porte chiuse: le ultime news dalla scuola di Maria De Filippi

Manca sempre poco al Serale di Amici e i posti disponibili sono soltanto dieci. In attesa di scoprire se Maria De Filippi deciderà di aggiungere altri posti, come è successo in passato ma non è detto che succeda anche quest’anno, pare ci siano state due eliminazioni a porte chiuse. Gli esami di sbarramenti vanno avanti in questi giorni e il tempo stringe. Bisogna assegnare le quattro maglie verdi rimanenti, ma per meritarle gli allievi devono superare l’esame con i professori. Cantanti e ballerini vengono chiamati in studio dagli insegnanti per l’esame e non sempre succede con il pubblico presente, in puntata insomma. Ed è quello che, stando alle anticipazioni di Amici di oggi, è successo in questi giorni.

Amici 19, doppia eliminazione a porte chiuse? Le anticipazioni

Una fanpage di Amici, che si chiama Amici News, ha scritto sui social un’indiscrezione molto importante sugli allievi. Questo si legge nella news: “Attenzione: doppia eliminazione. Una ragazza ci dice: una mia amica ha visto Francesca con le valigie che se ne stava andando dagli studi poiché dopo la puntata, senza pubblico, hanno richiamato tutti i ragazzi che non hanno avuto la maglia verde, esibendosi uno a uno per l’esame di sbarramento per l’eliminazione e la stessa Francesca è stata eliminata”. La news è stata ripresa da Il Vicolo delle News e si legge in uno screenshot prontamente aggiunto alla notizia. Dunque gli esami di sbarramento si sarebbero tenuti subito dopo l’ultima registrazione, che si è tenuta domenica scorsa. La prossima invece è prevista per venerdì.

Francesca Sarasso eliminata ad Amici? La cantante assente nel daytime

Nelle anticipazioni in questione si parla di una doppia eliminazione, ma non è dato sapere chi è l’altro eliminato oltre a Francesca. Queste news sono da prendere con le pinze, però, perché non sono anticipazioni di Amici 19 ufficiali, ma deduzioni dopo una segnalazione. Francesca Sarasso è stata davvero eliminata? Non possiamo darlo per certo, ma nel daytime di oggi, su Real Time, la cantante non era insieme a tutti gli altri nell’incontro con Shade.