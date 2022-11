Tutto pronto per la nuova puntata domenica di Amici di Maria De Filippi. Quello che si vedrà in onda il 20 novembre è stato registrato poche ore fa. Il sempre puntuale Superguida.tv ha pubblicato le anticipazioni di ciò che è avvenuto tra i banchi della scuola più famosa d’Italia. A giudicare la gara di canto c’è stato Dardust. La classifica finale dei voti ha visto nelle ultime posizioni Cricca, Niveo e Ascanio. Quest’ultimo è così andato a giocarsi la permanenza nel talent show, finendo nella sfida immediata come voluto dalla professoressa Lorella Cuccarini. Per quel che invece riguarda i primi posti, questa la lista finale:

Tommy 10

Wax 9,5

Federica 9

Cricca 8-

Niveo 7

Come poc’anzi detto, Ascanio ha guadagnato la ‘maglia nera’ ed ha dovuto vedersela con Angelina. A giudicare la sfida è stato Carlo di Francesco. Alla fine ha avuto la peggio il ragazzo, con il giudice ed ex insegnante che ha preferito la giovane. Per Ascanio è scattata l’eliminazione definitiva. Prima di andarsene, il cantante ha avuto una lunga chiacchierata con Rudy Zerbi, con il quale si è sciolto in un abbraccio affettuoso.

Ascanio non è stato il solo tra i concorrenti ad aver dovuto lasciare anzitempo il programma Mediaset. Infatti, lungo la puntata del 20 novembre, si vedrà una seconda uscita. Chi ha dovuto abbandonare? Ad essere costretta a salutare la scuola è stata la danzatrice Claudia. La ballerina è stata messa in sfida immediata da Emanuel Lo e Alessandra Celentano. La ragazza si è scontrata con Isobel e non ce l’ha fatta.

Per quel che riguarda le prove sponsor, ecco chi ha trionfato:

La prova TIM se la è aggiudicata Mattia

La prova Oreo è andata a Rita

La prova Marlù ha avuto come vincitrice tutta la classe

Amici di Maria De Filippi, garanzia per gli ascolti

Anche quest’anno Amici, nella messa in onda domenicale, si sta rivelando una garanzia sul fronte ascolti per l’ammiraglia Mediaset. Il talent di Maria De Filippi, fino ad ora, ha battuto costantemente la concorrenza Domenica In di Mara Venier.