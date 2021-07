Amici, Aka7even accusato di snobismo: polemica, la versione del cantante

Aka7even, al secolo Luca Marzano, è rimasto coinvolto nelle scorse ore in una polemica in rete. Tutto ha avuto inizio quando Deianira Marzano, influencer esperta di cronaca rosa attiva su Instagram, ha riportato la segnalazione di una donna che ha accusato l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi di averla derisa dopo averle negato una fotografia.

L’accusa ad Aka7even – Una utente, nelle scorse ore, ha raccontato di aver incontrato l’ex allievo del talent di Canale Cinque mentre stava trascorrendo del tempo in un bar, insieme a una misteriosa ragazza. Il giovane sarebbe stato riconosciuto dai fan che gli avrebbero chiesto di scattare delle foto.

Secondo la versione della donna, dopo aver accontentato tre seguaci, Luca avrebbe ‘scartato’ gli altri, tra cui suo figlio. Dulcis in fundo, la ragazza al fianco della star di Amici avrebbe deriso la donna (e mamma) che ha lamentato un comportamento non irreprensibile da parte del musicista e della giovane.

La faccenda ha fatto rapidamente il giro dei social, facendo storcere il naso a qualcuno. Ma come? Ha appena acquisito notorietà e già fa le bizze da star? Questa la domanda che si sono posti alcuni utenti che hanno trovato la pronta replica di Marzano, il quale, notata la storia che stava circolando sul suo conto, si è apprestato a smentire il tutto. Il giovane ha parlato di fake news, affermando di non aver in alcun modo mancato di rispetto a qualsivoglia suo fan.

“Chi mi conosce sa come sono. Non mi tiro MAI indietro se mi chiedono una foto o un autografo – ha spiegato Ak7even su Twitter -. Amo il contatto con i fan e sono super disponibile con tutti. Mi rammarica leggere false notizie a riguardo e non me né capacito nemmeno del motivo. Vi voglio sempre bene“.

Il cantante, poco prima di cinguettare, aveva anche risposto direttamente a Deianira, ossia a colei che si è prestata a far da megafono all’utente ‘accusatrice’. L’artista ha puntualizzato di aver fatto la foto con tutti e che non era in compagnia di una ragazza misteriosa bensì di un gruppo di amici. Inoltre si è detto certo del comportamento ineccepibile mantenuto, assicurando che al bar in cui si è recato c’erano diverse persone che potrebbero testimoniare la sua disponibilità nei confronti dei fan. Il discorso è chiuso. Polemica in archivio!