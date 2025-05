Amici 7 puntata, scontro tra Emanuel Lo e Celentano: Francesco in lacrime e giudici schierati

Questa sera è andata in onda su Canale 5 la settima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Nel corso della gara la maestra Alessandra Celentano ha lanciato un guanto di sfida tra la sua ballerina Alessia e Francesco, allievo di Emanuel Lo. Oggetto della sfida era una coreografia di latino americano, specialità della ragazza. Emanuel Lo, quindi, reputando il confronto poco equo, ha rifiutato il guanto. Ne è nata una discussione tra i due insegnanti, che ha visto i giudici schierarsi e dare ragione ad uno di loro.

In seguito al rifiuto di Emanuel Lo si è scatenata una discussione tra lui ed Alessandra Celentano. Quest’ultima, difatti, ha sostenuto che il collega non avesse accettato la sfida per paura di perdere. A quel punto Maria De Filippi ha chiesto un parere ai giudici, i quali si sono inizialmente schierati dalla parte di Emanuel Lo. Sia Elena D’Amario che Cristiano Malgioglio, difatti, hanno evidenziato come la sfida fosse un po’ sbilanciata. A quel punto Celentano ha lanciato un secondo guanto, sempre di latino americano. In questo caso, però, Alessia avrebbe fatto meno fasce rispetto a Francesco. Nuovamente Emanuel Lo ha rifiutato la sfida.

Amadeus si è mostrato discorde con la sua scelta. Secondo lui il maestro avrebbe dovuto accettare la sfida ed eventualmente perdere sul campo piuttosto che a tavolino. Sia lui che Elena D’Amario hanno reputato il secondo guanto equo, cosa che ha portato Emanuel Lo a perdere in automatico la sfida. Anche Francesco avrebbe accettato di ballare la coreografia piuttosto che perdere a tavolino. Il ballerino è poi scoppiato in lacrime per la delusione di non aver potuto dimostrare le sue capacità. La sua sfidante Alessia ha infine sottolineato come anche a lei in passato fosse capitato di dover disputare delle sfide di moderno, non la sua specialità, accettandole però sempre tutte.