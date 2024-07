Amici 24, Giusy Ferreri coach? Ecco chi potrebbe sostituire (rumor)

Ora che anche luglio giunge a naturale conclusione, è ufficialmente iniziato il countdown per la nuova edizione di Amici. Manca infatti poco più di un mese al ritorno del celebre talent show di Maria De Filippi e la macchina organizzativa è già in moto. Nelle ultime settimane sono usciti i primi rumors circa il cast della prossima edizione del programma che, stando a quanto si dice in giro, potrebbe essere del tutto rinnovato rispetto al passato. È quindi lecito aspettarsi dei colpi di scena?

A quanto pare si e uno di questi potrebbe essere già arrivato: poche ore fa, Amedeo Venza, ha infatti lanciato una vera e propria bomba sul suo profilo Instagram proprio riguardo il cast dell’amatissimo programma di Canale 5. Ecco chi potrebbe prendere posto dietro la cattedra di Amici a partire dal prossimo autunno e soprattutto chi andrebbe a sostituire.

Giusy Ferreri professoressa di canto

Ebbene si, secondo un’indiscrezione lanciata direttamente da Amedeo Venza, Giusy Ferreri potrebbe sbarcare ad Amici nel corso della prossima edizione del talent. Insomma, stando a quanto divulgato dall’esperto di gossip, le trattative sarebbero già in corso e non resta quindi che aspettare una conferma ufficiale da parte della cantante o della produzione di Amici: “Trattative in corso per Giusy Ferreri, che approderà ad Amici come insegnate di canto“.

Nel frattempo c’è già chi ha iniziato a chiedersi chi potrebbe sostituire la Ferreri. A quanto pare sarà proprio Anna Pettinelli a dire addio al talent show, chi lo sa, magari per dedicarsi a tutt’altro tipo di progetti lavorativi. La Pettinelli però potrebbe non essere la sola a lasciare Amici: si rincorrono infatti voci che riguardano altri due celebri coach della scuola. Si tratta di Emanuel Lo e Raimondo Todaro che, a quanto pare, sarebbero del tutto intenzionati a spiccare il volo e cambiare panorami professionali.

Voci che però non stupiscono più di tanto dal momento che non è la prima volta che i nomi dei due coach vengono associati all’addio al programma: stando a quanto trapelato ultimamente, Emanuel Lo potrebbe aver deciso di dedicarsi a tempo pieno alla sua passione, ovvero la danza, lontano dal piccolo schermo; mentre per Todaro sarebbe arrivato il momento giusto per partire per una tournée con una importante compagnia di ballo di latino-americano.

Se le voci venissero confermate sarebbe un bel problema per Maria De Filippi: chi potrebbe rimpiazzare i due ballerini? Al momento, tra i nomi dei papabili sostituti appaiono quelli di Elena D’Amario e Mariano Bettinelli, che potrebbero andare a coprire il vuoto lasciato rispettivamente da Emanuel Lo e Todaro. Tutto però è ancora da decidere. A quanto pare però i cambiamenti nel corso della prossima edizione di Amici saranno molti.